Автогаз на заправках стремительно дешевеет – где самое доступное топливо

Автогаз на заправках значительно подешевел / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Розничные сети АЗС в Украине постепенно снижают цены на автогаз. Средняя цена на этот вид топлива за неделю, с 17 по 24 июня, снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" для Enkorr.

Реклама

На столичных заправках KLO автогаз подешевел на 1 грн/л, до 41,99 грн/л, а в днепровской сети "Нефтек" сразу на 3 грн/л. – до 42,99 грн/л.

На 1,15 и 0,75 грн/л снизили стоимость сети Shell и SOCAR, теперь автогаз стоит 41,89 и 41,23 грн/л соответственно.

Motto и Mango снизили цены на 2,36 грн/л и 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л и 42,39 грн/л, а БРСМ-Нефть, UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и VostokGaz просят на 1,6-2 грн/л меньше.

Реклама

Цены на другое топливо

Согласно данным специализированного сайта Auto.Ria, бензина А-95+ на заправках почти нет, его можно найти только на ОККО, по цене 52,31 грн.

А-95 найти уже проще, средняя цена на него составляет 50,68 грн, а за дизтопливо в среднем просят 56,44 грн.

Ситуация выглядит так:

Реклама

Актуальные цены на АЗС / Фото: скриншот

Бензиновый кризис в разгаре

Наполнить рынок достаточным количеством горючего поможет большее количество долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками горючего.

По словам министра инфраструктуры Александра Курбакова, ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить вышеперечисленные контракты.

До этого времени очереди на АЗС придется потерпеть, а о том, кто задерживает поставки в Украину, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, какие авто ломаются чаще всего и рассказывали, как сэкономить на горючем в длинных поездках.