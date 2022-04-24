Автогаз дорожчає, а бензин дешевшає – які ціни на АЗС в Україні

Коротко про ситуацію на українських заправках 24 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За кілька днів на ринку пального в Україні відбулися зміни. Автогаз суттєво подорожчав, а на різні види бензину дещо впала ціна.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на АЗС та розповідає, скільки коштує купити дизель, бензин та автогаз станом на 24 квітня.

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Ціни на пальне в Україні

На жодній з українських мереж заправок немає бензину А-95+. Втім у наявності на більшості з них звичайний А-95. Ціни на цей вид пального стартують від 33,33 грн/л, а середньоринкові сягають 33,98 грн/л. У порівнянні з 20 квітня, А-95 подешевшав на 23 коп.

Бензин А-92 збувають, в середньому по 33,47 грн/л, найнижча ціна, яку можна знайти на АЗС становить 32,22 грн/л. У порівнянні з 20 квітня, літр цього пального подешевшав на 37 коп.

Середня ціна на дизель залишається стабільною – 37,87 грн/л, хоча можна знайти пропозиції від 36,91 грн/л.

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Автогаз продають не на всіх заправках, і він суттєво піднявся в ціні. Зараз літр газу можна придбати, в середньому, за 29,65 грн/л, але ціни стартують від 27,5 грн/л. Для порівняння, ще 19 квітня його збували по 28,68 грн/л, а 21 квітня – по 29,2 грн/л, тобто за тиждень автогаз подорожчав, фактично на гривню.

Ціни на АЗС 24 квітня / Фото: auto.ria.com

Ціни на АЗС 24 квітня / Фото: auto.ria.com

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Прогнози щодо ринку

Водночас у Мінекономіки прогнозують подорожчання дизелю та бензину в найближчій перспективі. Це вже другий перерахунок цін на пальне після 13 квітня, з подорожчанням від 23 коп. до 1 грн.

Очікувана середня вартість бензину після перерахунку становить 29,55 грн/л, а дизельного пального – 33,66 грн/л. Українські АЗС, ймовірно, збуватимуть бензин водіям по 34,55 грн/л, а дизель – по 38,21 грн/л.

Раніше експерти спрогнозували швидке зростання цін на автогаз в Україні. За їхніми підрахунками, вартість найдешевшого пального може зрівнятися з цінами на А-95.

Негативні зміни пов'язують із продажем скрапленого газу за рекордними показниками. Компанія "Укргазвидобування" 14 квітня збувала пальне на торгах за ціною 57 тис. грн/тонна.

Редакція "Сьогодні" також розповідала, що з цінами на паливо в США. Читайте також про ціни на пальне у Словаччині за посиланням.