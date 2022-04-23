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В Україні подорожчає бензин і ДП: скільки тепер вартуватиме пальне

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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23 квітня, 15:46
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Влада перерахувала середню вартість бензину та дизпалива та озвучила нові цифри
Ціни на пальне: як вони змінилися
Ціни на пальне: як вони змінилися / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У Міністерстві економіки оновили середню вартість бензинів та дизельного палива для продажу на АЗС.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

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У результаті ціна склала 29,55 грн (бензин) і 33,66 (дизпаливо) грн за літр відповідно. Зазначимо, що 13 квітня уряд уже перераховував середню вартість пального. Тоді середні ціни коливалися на рівні 29,32 грн та 32,65 грн відповідно. Згідно ж із новими даними, бензин подорожчав на 23 копійки, а дизпальне – на 1,01 грн.

Очікується, що українські АЗС після перерахунку середніх цін на пальне продаватимуть водіям бензин. 34,55 гривень/літр, а дизельне паливо – по 38,21 грн/л.

Ситуація з пальним

Експерти прогнозують швидке зростання цін на автогаз в Україні. Найдешевший вид пального, після подорожчання може зрівнятися з цінами на А-95.

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Негативні зміни пов'язують із продажем зрідженого газу за рекордними показниками. Компанія Укргазвидобування 14 квітня збувала пальне на торгах за ціною 57 тис. грн/тонна.

З огляду на можливий дефіцит різних видів бензину під час війни водії можуть міксувати їх у двигуні.

Раніше редакція "Сегодня" розповідала, що з цінами на паливо в США . Читайте також про ціни на паливо у Словаччині за посиланням .

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