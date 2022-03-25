Армія бідних і деморалізованих: чому Росія не платить своїм військовим

Росії немає чим платити свої армії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна РФ проти України збиткова для самого агресора, і принесла чималий удар по російській економіці. Проблеми з'являються в абсолютно різних сферах, а тепер РФ ще й немає чим платити своїм військовим та найманцям, щоб ті далі воювали.

Про фінансові проблеми окупантів розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Обіцяли, та обіцянки не дотримались

Військовим російської армії анонсували виплати. Однак цих виплат немає, адже витрати на них не передбачені у бюджеті РФ.

Цих виплат найімовірніше не буде і в майбутньому, оскільки додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо. Це сталося тому, що санкції, введені щодо РФ за агресію проти України, не дозволяють проводити багато фінансових операцій.

Українська розвідка зазначає, що у тимчасово окупованому Криму, наприклад, за лютий вичерпали весь ліміт виплат. Спочатку тим, хто брав участь у війні проти України, віддали "відряджувальні". А вже на березень фінансування немає.

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Страждає не тільки регулярна армія, а і найманці

Російським приватним військовим компаніям теж не дають грошей. Відтак найманці з ПВК відмовляються далі їхати в Україну.

"Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних "соціальних гарантій", – пояснили в Міноборони.

Росію накрила хвиля звільнень

"Сьогодні" раніше розповідали, що кожній п'ятій російській компанії довелося скоротити штат або відправити співробітників в простій. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компаніям немає чим виплачувати зарплати.

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Також ми писали, що в окупованому Криму ціни виросли до небес. За це окупаційна влада погрожує найбільшому ринку на півострові. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, чи можна чекати дефолту Росії та розповідали, що росіянам перестали видавати гроші з депозитів.