Армия бедных и деморализованных: почему Россия не платит своим военным

России нечем платить свои армии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война РФ против Украины убыточна для самого агрессора, и принесла немалый удар по российкой экономике. Проблемы появляются в совершенно разных сферах, а теперь РФ еще и нечем платить своим военным и наемникам, чтобы те дальше воевали.

О финансовых проблемах оккупантов рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Обещали, но обещания не сдержались

Военным русской армии анонсировали выплаты. Однако этих выплат нет, ведь расходы по ним не предусмотрены в бюджете РФ.

Этих выплат скорее всего не будет и в будущем, поскольку дополнительные средства в бюджете найти невозможно . Это произошло потому, что санкции, введенные в отношении РФ за агрессию против Украины, не разрешают проводить много финансовых операций.

Украинская разведка отмечает, что во временно оккупированном Крыму, например, за февраль исчерпали весь лимит выплат. Сначала тем, кто участвовал в войне против Украины, отдали "командировочные". А уже на март финансирования нет.

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Страдает не только регулярная армия, но и наемники

Российским частным военным компаниям тоже не дают денег. Следовательно, наемники из ПВК отказываются дальше ехать в Украину.

"Причина – невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсации за ранения и обещанные "социальные гарантии", – пояснили в Минобороны.

Россию накрыла волна увольнений

"Сегодня" ранее рассказывали, что каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, компаниям нечем выплачивать зарплаты.

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Также мы писали, что в оккупированном Крыму цены выросли до небес. За это оккупационные власти угрожают крупнейшему рынку на полуострове. Подробнее читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, можно ли ожидать дефолта России и рассказывали, что россиянам перестали выдавать деньги с депозитов.