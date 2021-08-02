Альфа-Банк купить Monobank – ЗМІ

Джерела в банківських колах стверджують, нібито Альфа-Банк вже найближчим часом придбає Monobank

Альфа-Банк поглине Monobank / колаж "Сьогодні"

Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank, який діє за ліцензією Універсалбанку, вже в найближчі місяці.

Про це повідомили джерела в банківських колах, пише "Страна".

За даними видання, чутки про це ходять досить давно, а тепер з'явилася інформація, що угода може відбутися вже в серпні-вересні.

Джерела видання стверджують, що угода перебуває на фінальній стадії.

Водночас у самому Альфа-Банку виданню не підтвердили ці плани і домовленості.

"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

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Хто володіє Monobank і Альфа-Банком

Бренд Monobank належить спільно групі "ТАС" і Fintech Band і переданий для використання у рамках проєкту Universal Bank.

Засновником і основним акціонером ТАС та її керуючої компанії є Сергій Тігіпко, він же – бенефіціарний власник Universal Bank.

За даними Нацбанку на початок 2021 року, Альфа-Банк через європейську компанію ABH Holdings S.A. належить таким п'яти бізнесменам і двом організаціям:

Михайло Фрідман (громадянство – Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 32,86% акцій;

Герман Хан (Ізраїль, РФ, Велика Британія) – 20,97% акцій;

Олексій Кузьмичов (РФ, Кіпр, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія) – 16,3% акцій;

Петро Авен (РФ, Латвія) – 12,4% акцій;

Андрій Косогов (РФ) – 3,67% акцій;

UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9% акцій;

The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акцій.

Нагадаємо, Monobank змінив тарифи за вихідними SWIFT-платежами, а також дозволив ФОПам поповнювати рахунок через термінали і каси банків.

А з липня в Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей, до якої, зокрема, вже підключився Універсал банк (включаючи Monobank).

Ми також писали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею і ринком з торгівлі цінними паперами.