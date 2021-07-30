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В Україну йде казахстанський банк. Чим відрізняється від ПриватБанку і Monobank

30 липня 2021 8:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Фінансові показники казахстанського fintech-проекту демонструють стрімке зростання

Чим Kaspi.kz відрізняється від ПриватБанку і Monobank. Колаж: "Сьогодні"

Чим Kaspi.kz відрізняється від ПриватБанку і Monobank. Колаж: "Сьогодні"

На український ринок виходить казахстанський fintech-гігант Kaspi.kz. Про його ключові відмінності від ПриватБанку і Monobank пише dev.ua.

1. Всі сервіси в одному додатку (Super App)

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У Kaspi.kz є як кредити, так маркетплейс, і платежі. За допомогою однієї програми клієнт може заплатити за комуналку, купити товар, переслати гроші з карти на карту тощо. Водночас в Україні необхідно для цих цілей встановлювати кілька додатків.

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2. Кількість користувачів

Незважаючи на те, що в Казахстані живе 19 млн осіб – в 2,5 разу менше, ніж в Україні, кількість користувачів цифрового банкінгу практично така ж.

Так, для порівняння:

  • Monobank – 3,9 млн клієнтів;
  • Privat24 – 13 млн українців. Або кожен третій в країні;
  • Kaspi – 10,2 млн активних користувачів (другий квартал 2021-го).

3. Фінансові показники

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Оцінка Monobank зросла більш ніж утричі після IPO в 2020 році і становить вже майже 22 млрд доларів, а от фінансові показники казахстанського fintech-проекту демонструють стрімке зростання.

Так, у другому кварталі чистий прибуток у річному обчисленні зросла на 94,5% до 240 млн доларів, а виручка – на 54% до 503 млн доларів.

В тренді
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Водночас чистий прибуток ПриватБанку в першому кварталі 2021-го склав 89 млн доларів.

Нагадаємо, державний Ощадбанк за січень-травень 2021 року лише активно закривав свої відділення, але і видав кредитів на загальну суму 2,6 млрд грн, що в 2,6 разу більше, ніж за аналогічний період 2020 роки (1,1 млрд грн).

Також раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш трьох і не більше 200 гривень).

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А про недавній технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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