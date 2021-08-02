Альфа-Банк купит Monobank – СМИ

Альфа-Банк поглотит Monobank / коллаж "Сегодня"
Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, который действует по лицензии Universal Bank, уже в ближайшие месяцы.
Об этом сообщили источники в банковских кругах, пишет "Страна".
По данным издания, слухи об этом ходят достаточно давно, а теперь появилась информация, что сделка может состояться уже в августе-сентябре.
Источники издания утверждают, что сделка находится на финальной стадии.
В то же время в самом Альфа-Банке изданию не подтвердили эти планы и договоренности.
"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.
Кто владеет Monobank и Альфа-Банком
Бренд Monobank принадлежит совместно группе "ТАС" и Fintech Band и передан для использования в рамках проекта Universal Bank.
Учредителем и основным акционером ТАС и ее управляющей компании является Сергей Тигипко, он же – бенефициарный владелец Universal Bank.
По данным Нацбанка на начало 2021 года, Альфа-Банк через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит следующим пяти бизнесменам и двум организациям:
- Михаил Фридман (гражданство – Израиль, РФ, Великобритания) – 32,86% акций;
- Герман Хан (Израиль, РФ, Великобритания) – 20,97% акций;
- Алексей Кузьмичев (РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) – 16,3% акций;
- Петр Авен (РФ, Латвия) – 12,4% акций;
- Андрей Косогов (РФ) – 3,67% акций.
- UniCredit S.p.A. (Италия) – 9,9% акций;
- The Mark Foundation for Cancer Research – 3,87% акций.
Напомним, Monobank изменил тарифы по исходящим SWIFT-платежам, а также разрешил ФОПам пополнять счет через терминалы и кассы банков.
А с июля в Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег, к которой в том числе уже подключился Универсал банк (включая Monobank).
Мы также писали, что сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.
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