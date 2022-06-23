Активно наймають українців: де та скільки можна заробити у Польщі влітку

Коротко про актуальні пропозиції роботи для українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони людей у пошуках прихистку від війни тимчасово поселились в Польщі. Після оформлення документів та поселення, актуальним для більшості українців стало питання роботи.

Польські роботодавці адаптувалися до нових реалій та попиту, тож і вакансій для громадян України побільшало. Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс EuropeService та пропонує дізнатися, яку офіційну працю та зарплату пропонують вимушеним переселенцям.

Реклама

Робота в ресторані

Заклади швидкого харчування досить популярні в Польщі, тож їм завжди потрібні працівники – для приготування їжі або прибирання. На ці посади наймають як жінок, так і чоловіків до 60 років. Робота з понеділка по суботу, зміни по 8-12 годин – це від 200 годин на місяць з оплатою на руки 16 злотих/год. (105 грн).

Пакувальник

У сусідній країні є чимало заводів, куди постійно наймають "робочі руки". Популярна вакансія – це пакувальник товарів. Наприклад, за упаковання солодощів готові платити від 3300 зл/міс. (21,7 тис. грн). Зміна триває 8-12 годин, працевлаштовують жінок до 55 років.

Працівник складу

Серед поширених вакансій – людина на склад, яка відповідатиме за приймання і відправлення товарів в інтернет-магазині: сканувати, пакувати, контролювати якість тощо. На роботу беруть жінок до 50 років. Зміна по 10-12 годин на день з оплатою 15-19 зл/год. (98-125 грн). За місяць виходить 240 робочих годин.

Реклама

Працівники супермаркетів

Наймають людей на роботу в Biedronka – популярний польський супермаркет. В обов’язки входить: комплектація замовлень, викладання товару на полицях, перевірка термінів придатності. Зміна по 8-10 годин шість днів на тиждень, за місць виходить до 260 годин з оплатою 16 зл/год. (105 грн). Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки віком до 55 років.

Оператор машин на виробництво

Заводи з виробництва автокомплектуючих потребують людей для демонтажу й складання генераторів, стартерів і компресорів, контролю якості, експлуатації машин та сортування відходів. Наймають як чоловіків, так і жінок до 55 років. Зміни по 8 годин, зарплата за місяць – від 2700 злотих (17,8 тис. грн), з преміями та доплатами за понаднормові та нічні зміни.

Лаборант

Якщо українці знають польську мову хоча б на базовому рівні, можуть спробувати свої сили в ролі лаборанта. В обов’язки входить контроль якості та аналіз будівельних матеріалів. Можуть подавати резюме як жінки, так і чоловіки з вищою або незакінченою вищою освітою, навіть без досвіду подібної роботи. Зарплата – 3300 злотих (21,7 тис. грн) на місяць без вирахування податків. Зміни тривають по 8 годин, доплачують за понаднормові години.

Реклама

Сезонні роботи

У розпал літа активно наймають людей на сільськогосподарські роботи – вирощування та збір урожаю. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки, але лише до 45 років та фізично здорові. Робота передбачає 10-12 годин фізичної праці з оплатою 15 зл/год. (98 грн) плюс премії за обсяг зібраного врожаю.

Попит на українок

Останнім часом у Польщі фіксують відтік кваліфікованого медичного персоналу на Захід. Середній вік медсестер та акушерок, які ще працюють, становить 51-60 років. У лікарнях побоюються, що за кілька років взагалі не буде кому працювати на цих посадах.

За словами речника воєводської лікарні в Щецині Томаша Овсіка-Козловського, нині на цю роботу влаштовуються здебільшого українські жінки, які працювали медсестрами у себе вдома.

Вони отримують офіційну роботу як "особи, що надають сестринську допомогу". Далі кожна українка повинна отримати умовне право на те, щоб працювати у сфері охорони здоров’я. Коли дозвіл їм нададуть, жінок переоформлять як медсестер.

Наплив українських медсестер до Польщі через війну частково розв’язує проблему Західнопоморського воєводства, однак брак кадрів все ще дається взнаки, і вакансій на ринку чимало.

"Сьогодні" раніше розповідали, як українцям в Італії знайти роботу та які актуальні спеціальності на ринку, а також писали, як мікропідприємцям отримати безповоротний грант від держави на розвиток власної справи.