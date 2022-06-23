Активно нанимают украинцев: где и сколько можно заработать в Польше летом

Кратко об актуальных предложениях работы для украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Миллионы людей в поисках убежища от войны временно поселились в Польше. После оформления документов и поселения актуальным для большинства украинцев стал вопрос работы.

Польские работодатели адаптировались к новым реалиям и спросу, поэтому и вакансий для граждан Украины стало больше. Редакция "Сегодня" промониторила ресурс EuropeService и предлагает узнать, какой официальный труд и зарплату предлагают вынужденным переселенцам.

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Работа в ресторане

Заведения быстрого питания достаточно популярны в Польше, поэтому им всегда нужны работники – для приготовления пищи или уборки. На эти должности нанимают как женщин, так и мужчин до 60 лет. Работа с понедельника по субботу, смены по 8-12 часов – это от 200 часов в месяц с оплатой на руки 16 злотых/час (105 грн).

Упаковщик

В соседней стране есть немало заводов, куда постоянно нанимают рабочие руки. Популярная вакансия – это упаковщик товаров. К примеру, за упакование сладостей готовы платить от 3300 зл/мес. (21,7 тыс. грн). Смена длится 8-12 часов, трудоустраивают женщин до 55 лет.

Работник склада

Среди распространенных вакансий – человек на склад, отвечающий за прием и отправку товаров в интернет-магазине: сканировать, упаковывать, контролировать качество и т.д. На работу принимают женщин до 50 лет. Смена по 10-12 часов в день с оплатой 15-19 зл/час (98–125 грн). За месяц выходит 240 рабочих часов.

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Работники супермаркетов

Нанимают людей на работу в Biedronka – популярный польский супермаркет. В обязанности входит: комплектация заказов, выкладывание товара на полках, проверка сроков годности. Смена по 8-10 часов шесть дней в неделю, за места выходит до 260 часов с оплатой 16 зл/час (105 грн). Кандидатами могут быть как женщины, так и мужчины до 55 лет.

Оператор машин на производство

Заводы по производству автокомплектующих нуждаются в людях для демонтажа и сборки генераторов, стартеров и компрессоров, контроля качества, эксплуатации машин и сортировки отходов. Нанимают как мужчин, так и женщин в возрасте до 55 лет. Смены по 8 часов, зарплата в месяц – от 2700 злотых (17,8 тыс. грн), с премиями и доплатами за сверхурочные и ночные смены.

Лаборант

Если украинцы знают польский язык хотя бы на базовом уровне, они могут попробовать свои силы в роли лаборанта. В обязанности входит контроль качества и анализ строительных материалов. Могут подавать резюме как женщины, так и мужчины с высшим или незаконченным высшим образованием, даже без опыта подобной работы. Зарплата – 3300 злотых (21,7 тыс. грн) в месяц без вычета налогов. Смены длятся по 8 часов, доплачивают за сверхурочные часы.

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Сезонные работы

В разгар лета активно нанимают людей на сельскохозяйственные работы – выращивание и сбор урожая. Кандидатами могут быть как женщины, так и мужчины, но только до 45 лет и физически здоровые. Работа предусматривает 10-12 часов физического труда с оплатой 15 зл/час. (98 грн) плюс премии за объем собранного урожая.

Спрос на украинок

В последнее время в Польше фиксируют отток квалифицированного медицинского персонала на Запад. Средний возраст медсестер и работающих акушерок составляет 51-60 лет. В больницах опасаются, что через несколько лет вообще некому будет работать на этих должностях.

По словам спикера воеводской больницы в Щецине Томаша Овсика-Козловского, сейчас на эту работу устраиваются в основном украинские женщины, работавшие медсестрами у себя дома.

Они получают официальную работу как "лица, оказывающие сестринскую помощь". Далее каждая украинка должна получить условное право на то, чтобы работать в сфере здравоохранения. Когда разрешение им дадут, женщин переоформят как медсестер.

Наплыв украинских медсестер в Польшу из-за войны частично решает проблему Западнопоморского воеводства, однако нехватка кадров все еще сказывается, и вакансий на рынке немало.

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