Українки в Польщі дуже потрібні: на яку спеціальність виник підвищений ажіотаж

У Західнопоморському воєводстві українки допомагають розв’язати проблему з нестачею працівниць

Українок активно беруть на роботу в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі останнім часом суттєво зріс попит на медсестер, зараз кількість вакансій на ринку перевищує кількість шукачів роботи.

Як пише Radio Poland, у Західнопоморському воєводстві особливо складна ситуація, яка в перспективі буде погіршуватися.

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Середній вік польської медсестри – від 51 до 60 років. За кілька років третина із 10 тис. працівниць піде на пенсію, а замінити їх не буде кому. Всі лікарні у воєводстві готові брати на роботу нових медсестер. Аналогічна ситуація і з професією акушера.

Попит на українок

За словами речника воєводської лікарні в Щецині Томаша Овсіка-Козловського, зараз на цю роботу влаштовуються здебільшого українські жінки, які працювали медсестрами на Батьківщині.

Вони отримують офіційну роботу як "особи, що надають сестринську допомогу". Далі кожна українка повинна отримати умовне право на те, щоб працювати у сфері охорони здоров’я. Коли дозвіл їм нададуть, жінок переоформлять як медсестер.

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Наплив українських медсестер до Польщі через війну частково розв’язує проблему Західнопоморського воєводства, однак брак кадрів все ще дає про себе знати, і вакансій на ринку чимало.

Грошова підтримка українців в Румунії

Українці, що змушені були виїхати до Румунії у зв’язку з війною, можуть розраховувати на грошову підтримку. Надають її від місцевої організації Червоного Хреста.

Фінансування виплачують кільком категоріям переселенців – це соціально незахищені громадяни, зокрема багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю та віком понад 60 років, вагітні, люди, що не мають доступу до медобслуговування тощо.

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Щоб отримати допомогу, потрібно оформити заявку в додатку Червоного Хреста. Слід вказати свої персональні дані та номер своєї картки у ПриватБанку, Ощадбанку, А-банку чи Monobank. Коли заявку підтвердять, сім’я зможе упродовж трьох місяців отримувати по 110 євро (3442 грн) на кожну людину.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні обіцяють компенсувати громадянам усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення. Водночас у застосунку "Дія" запровадили функцію розмитнення автомобіля.