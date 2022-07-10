Удивят каждого украинца? Как изменятся цены на овощи, мясо и молоко

Рассказываем, чего ожидать от стоимости овощей, мяса и молочных продуктов

Цены на овощи упадут в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость овощей из-за поступления нового урожая будет снижаться. Такая же ситуация будет наблюдаться и с мясом, а причина этого — избыток зерна.

Об этом в комментарии РБК-Украина. сообщила Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Так, по ее словам, в течение июля цены на виды овощей будут падать, особенно по мере поступления овощей открытого грунта.

"И даже происходящие в стране из-за войны инфляционные процессы не смогут сдержать это снижение" , – считает аналитик.

Что касается молочных продуктов, то в ближайшие недели особых изменений ожидать не стоит.

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"Хотя в мире наблюдается рост цен на молоко за счет повышения цен на корма и энергоресурсы, в Украине низкие цены на зерновые культуры из-за их избыточного предложения сдерживают рост себестоимости производства молока", — считает Литвин.

Что будет с ценами на мясо?

Интересные перемены ожидают мясное направление. Рассмотрим отдельные виды:

говядина. Сейчас на рынке перенасыщение этого мяса, поскольку оно является более экспортоориентированным продуктом, почти не торгующимся за границей из-за блокирования портов. Прогнозируют, что цена на говядину или не изменится, или просядет на 2-3%;

Сейчас на рынке перенасыщение этого мяса, поскольку оно является более экспортоориентированным продуктом, почти не торгующимся за границей из-за блокирования портов. Прогнозируют, что цена на говядину или не изменится, или просядет на 2-3%; свинина. Здесь ситуация несколько иная — цены пошли вверх, поскольку промышленное предложение сократилось из-за убытия с рынка производителей восточного и южного региона. Однако в ближайшее время ожидать стремительного роста не стоит, потому что в июне было импортировано 9 тыс. т. свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021;

Здесь ситуация несколько иная — цены пошли вверх, поскольку промышленное предложение сократилось из-за убытия с рынка производителей восточного и южного региона. Однако в ближайшее время ожидать стремительного роста не стоит, потому что в июне было импортировано 9 тыс. т. свинины, что почти в 4 раза больше, чем в июне 2021; курятина. Низкие цены на зерновые культуры пока сдерживают дальнейший рост цен на мясную группу.

Хватит ли нам продуктов в этом году

Ранее "Сегодня" писали, что в условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией дефицита овощей и фруктов не ожидается. В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины объяснили, что в этом году области, не попавшие под оккупацию РФ, засадили больше овощей.

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Так, урожаями из центральных, западных и северных областей дефицит полностью перекроется. Что касается фруктов, то в Украине всегда было их перепроизводство. Потому проблем с ними в этом году не будет.

Мы также рассказывали о том, когда можно ожидать удешевления овощей и что в июне произошло с ценами на популярные овощи.