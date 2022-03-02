Железный занавес опускается: DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь

Крупные компании отказываются от доставки в Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Россия и Беларусь могут остаться без заграничных посылок, поскольку крупнейшие службы доставки, такие как DHL, UPS и FedEx отказались от отправлений в эти страны из-за войны в Украине.
Об этом DHL, UPS и FedEx сообщили на своих сайтах.
В Украину также временно прекращена доставка, однако исключительно из соображений безопасности. В DHL заявили, что их компания стремится к миру и глубоко опечалена событиями в Украине.
UPS приостановила следующие услуги:
- все услуги международной перевозки в Россию и из нее;
- все международные доставки в Беларусь и из Беларуси;
- все международные перевозки в Украину и из Украины.
Бегство автоконцернов из РФ
В связи с путинской агрессией целый ряд автомобильных компаний принял решение остановить экспорт своих авто в РФ и производство на российских мощностях.
Об этом заявили такие гиганты как BMW, General Motors, Volkswagen, а также:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Cadilac;
- Chevrolet;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick;
- Honda;
- Mazda.
В General Motors заявили, что сейчас все их мысли с украинским народом и они прекращают ведение бизнеса в стране-агрессоре.
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