Железный занавес опускается: DHL отказалась доставлять посылки в Россию и Беларусь

Крупные компании отказываются от доставки в Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия и Беларусь могут остаться без заграничных посылок, поскольку крупнейшие службы доставки, такие как DHL, UPS и FedEx отказались от отправлений в эти страны из-за войны в Украине.

Об этом DHL, UPS и FedEx сообщили на своих сайтах.

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В Украину также временно прекращена доставка, однако исключительно из соображений безопасности. В DHL заявили, что их компания стремится к миру и глубоко опечалена событиями в Украине.

UPS приостановила следующие услуги:

все услуги международной перевозки в Россию и из нее;

все международные доставки в Беларусь и из Беларуси;

все международные перевозки в Украину и из Украины.

Бегство автоконцернов из РФ

В связи с путинской агрессией целый ряд автомобильных компаний принял решение остановить экспорт своих авто в РФ и производство на российских мощностях.

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Об этом заявили такие гиганты как BMW, General Motors, Volkswagen, а также:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Cadilac;

Chevrolet;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick;

Honda;

Mazda.

В General Motors заявили, что сейчас все их мысли с украинским народом и они прекращают ведение бизнеса в стране-агрессоре.

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