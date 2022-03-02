Залізна завіса опускається: DHL відмовилася доставляти посилки до Росії та Білорусі

Великі компанії відмовляються від доставки до Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Росія та Білорусь можуть залишитися без закордонних посилок, оскільки найбільші служби доставки, такі як DHL, UPS та FedEx відмовилися від відправлень до цих країн через війну в Україні.
Про це DHL , UPS і FedEx повідомили на своїх сайтах.
В Україну також тимчасово припинено доставку, проте виключно з міркувань безпеки. У DHL заявили, що їхня компанія прагне миру і глибоко засмучена подіями в Україні.
UPS призупинила такі послуги:
- всі послуги міжнародного перевезення в Росію та з неї;
- всі міжнародні доставки в Білорусь та з Білорусі;
- усі міжнародні перевезення в Україну та з України.
Втеча автоконцернів із РФ
У зв'язку з путінською агресією ціла низка автомобільних компаній ухвалила рішення зупинити експорт своїх авто в РФ та виробництво на російських потужностях.
Про це заявили такі гіганти, як BMW, General Motors, Volkswagen, а також:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Cadilac;
- Шевроле;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick;
- Honda;
- Мазда.
У General Motors заявили, що зараз усі їхні думки з українським народом, і вони припиняють ведення бізнесу в країні-агресорі.
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