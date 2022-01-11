Зарплаты вырастут, но не для всех: чего ждать украинцам от работы в 2022 году

В 2022 году работодатели продолжат переводить работников на дистанционную работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В 2022 году работодатели будут совершенствовать формат гибридного графика, что предполагает сочетание работы в офисе и дома.
Об этом рассказали эксперты 24 канала
Именно такой домашне—офисный формат работы станет трендом в нынешнем году. Так считает вице-президент ИТ-Интегратор Надежда Омельченко. Она утверждает, что работодатели уже не смогут его не позволить, особенно после стольких карантинных ограничений.
Основные тренды на рынке труда в 2022 году:
- переквалификация работников и повышение уровня цифровых навыков, а также способность к коллаборации. Условия для перечисленного должен создавать работодатель в рамках компании;
- забота о здоровье работников. В статусе обязанностей работодателя программы заботы о людях будут становиться более востребованными;
- спрос на рабочие руки. Как отметила Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них работать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях рабочих и линейных специальностей;
- повышение уровня заработной платы, если вы конечно соответствуете критериям работодателя;
- перетекание работников между отраслями;
- наличие у работников софт-скиллз (так называемые "мягкие навыки"). Работодатели будут обращать внимание на умение взаимодействовать с людьми и умение работать в команде.
Как пояснила руководительница отдела по работе с партнерами Jooble, пандемия показала, что активно происходит перетекание рабочей силы из отраслей, наиболее страдающих из-за карантинных ограничений.
"Люди либо ищут варианты дополнительной работы, либо вообще выбирают другую область работы или профессию, поэтому проходят профориентацию и меняют свою специализацию ради более стабильного заработка", — пояснила она.
Тренд на "белую" зарплату
Еще один тренд на рынке труда, который стоит выделить, так это то, что украинцы предпочитают официальное трудоустройство с "белой" зарплатой.
Для государства в основном это положительный момент. Ведь такое явление обеспечит определенный спад трудовых отношений в теневом сегменте экономики. Однако размер этой "белой" заработной платы есть и будет главным критерием при выборе работы для большинства категорий работников.
Цифровизация
Тренд, к слову, не новый, однако своей популярности не теряет. Поэтому в 2022 году цифровизация рабочих процессов будет даже усиливаться.
Требования работодателей к уровню компьютерной грамотности кандидатов и их умений работать с разными программными продуктами будут расти и в дальнейшем.
100 тысяч помощи
В Украине с 1 января 2022 года началась новая программа по помощи безработным гражданам. Она предполагает выплату до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного дела.
Суть программы заключается в помощи малоимущим семьям путем выплаты средств на открытие собственного бизнеса.
Полученные по программе средства можно будет потратить на:
- покупку оборудования для создания собственного бизнеса;
- покупку материалов для бизнеса.
Часть денег придется вернуть через три года, а именно – уплаченные за три года налоги. Если же вы трудоустроите двух человек, направленных центром занятости, то можно не возвращать средства вообще.
По прогнозам экспертов "Сегодня", в первом квартале 2022 года "свободных рук" станет больше. Количество безработных от количества трудоспособных будет составлять от 9% до 10,5%.
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