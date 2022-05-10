За год инфляция превысила 16%: за что украинцам приходится платить больше

Как изменились цены в Украине на товары и услуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 составила 16,4%, а по сравнению с январем 2022 года – 10,9%. С марта цены выросли на 3,1%.

О таких данных говорится в новом отчете Госстата. "Сегодня" пересмотрели документ и рассказывают, что из товаров и услуг подорожало больше всего.

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За что украинцы вынуждены платить больше

Итак, больше всего за год подорожали продукты. По сравнению с апрелем прошлого года цены выросли на 23,1%. С начала этого года показатель роста составляет 16,6%, а за месяц, с марта, продукты подорожали на 4,2%.

Больше всего цены выросли на следующие товары:

овощи (на 67,2% за год, на 69,3% с начала этого года и на 8,5% в апреле);

масло (на 23,9% за год, на 13,2% с начала года и на 3,3% в апреле);

фрукты (на 23,5% за год, на 46,6% с начала года и на 14,9% в апреле);

хлеб и хлебопродукты (на 26,3% за год, на 15,8% с начала года и на 6,8% в апреле).

За год выросли цены и на жилье , воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. К примеру, на газ по сравнению с апрелем прошлого года цена выросла на 26,7%. Однако с марта по апрель этого года инфляции вообще не произошло, как и на другие виды услуг этой категории.

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"Рост цен в сфере здравоохранения на 3,2% произошел в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 4,6%. Повышение цены на транспорт на 2,1% в основном вызвано ростом цен на велосипеды на 6, 0%, проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте – на 3,1% и 2,7% соответственно", – отмечают в Госстате об инфляции в апреле по сравнению с мартом.

Небольшой рост произошел и на связь, рестораны и отели и образование. Однако если сравнить цены с апрелем прошлого года, то они выросли:

связь – на 10,3%;

рестораны и отели – 12,2%;

образование – 16,4%.

Овощи в Украине будут в дефиците

"Сегодня" раньше разбирались с экспертами, какие продукты могут исчезнуть с прилавков, а какие существенно подорожать.

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Самое главное отличие этого сезона состоит в том, что доступных ранних овощей в Украине будет мало. Большинство из них выращиваются в южных областях, где сейчас продолжаются боевые действия.

По предварительным оценкам Украина в этом году недополучит от 55% до 70% урожая баклажанов, перцев и помидоров. Это значит, что вместо того чтобы покупать относительно дешевую продукцию с первой половины лета, нам придется ждать, когда эти овощи созреют в центральных и северных областях.

"В этом году мы наблюдаем значительные потери посевных площадей под традиционными для украинского юга томатами, луком, баклажанами, перцем, горохом, горчицей и бахчевыми культурами. В Херсонской области крупные сельхозпроизводители практически не сеют овощи в условиях оккупации, неопределенности, высоких рисков и невозможности вывоза на подконтрольную Украине территорию", – заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Как говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, наблюдается серьезный дефицит рабочей силы для сельскохозяйственных работ.

А что будет с ягодами, мясом и рыбой, читайте в нашем материале.

Раньше мы писали, почему в Украине взлетели цены на помидоры, а также рассказывали, что ожидает водителей АЗС, и какими будут цены на бензин в скором времени.