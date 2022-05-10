За рік інфляція перевищила 16%: за що українцям доводиться платити більше

Як зімнились ціни в Україні на товари і послуги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Інфляція на споживчому ринку у квітні 2022 року у порівнянні з квітнем 2021 року становила 16,4%, а в порівнянні з січнем 2022 року – 10,9%. З березня ціни зросли на 3,1%.

Про такі дані йдеться у новому звіті Держстату. "Сьогодні" переглянули документ і розповідають, що з товарів і послуг подорожчало найбільше.

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За що українці змушені платити більше

Отже, найбільше за рік подорожчали продукти. У порівнянні з квітнем минулого року ціни зросли на 23,1%. З початку цього року показник зростання становить 16,6%, а за місяць, з березня, продукти подорожчали на 4,2%.

Найбільше ціни зросли на такі товари:

овочі (на 67,2% за рік, на 69,3% з початку цього року та на 8,5% у квітні);

масло (на 23,9% за рік, на 13,2% з початку року та на 3,3% у квітні);

фрукти (на 23,5% за рік, на 46,6% з початку року та на 14,9% у квітні);

хліб і хлібопродукти (на 26,3% за рік, на 15,8% з початку року та на 6,8% у квітні).

За рік зросли ціни і на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива. Наприклад, на газ у порівнянні з квітнем минулого року ціна зросла на 26,7%. Однак від березня і до квітня цього року інфляції взагалі не відбулось, як і на інші види послуг цієї категорії.

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"Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 3,2% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 4,6%. Підвищення ціни на транспорт на 2,1% в основному спричинено зростанням цін на велосипеди на 6,0%, проїзд у залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті – на 3,1% та 2,7% відповідно", – зазначають у Держстаті про інфляцію у квітні у порівнянні з березнем.

Невелике зростання відбулося і на зв'язок, ресторани і готелі та освіту. Однак якщо порівняти ціни з квітнем минулого року, то вони зросли так:

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зв'язок – на 10,3%;

ресторани і готелі – 12,2%;

освіта – 16,4%.

Овочі в Україні будуть у дефіциті

"Сьогодні" раніше розбиралися з експертами, які продукти можуть зникнути з прилавків, а які суттєво подорожчати.

Найголовніша відмінність цього сезону полягатиме в тому, що доступних ранніх овочів в Україні буде мало. Більшість з них вирощуються у південних областях, де зараз тривають бойові дії.

За попередніми оцінками, Україна цього року недоотримає від 55% до 70% урожаю баклажанів, перців та помідорів. Це означає, що замість купувати відносно дешеву продукцію з першої половини літа, нам доведеться чекати, коли ці овочі дозріють у центральних та північних областях.

"Цього року ми спостерігаємо значні втрати посівних площ під традиційними для українського півдня томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами. У Херсонській області великі сільгоспвиробники практично не сіють овочі в умовах окупації, невизначеності, високих ризиків та неможливості вивезення продукції на підконтрольну Україні територію", – заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Як каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, зараз спостерігається серйозний дефіцит робочої сили для сільськогосподарських робіт.

А що буде з ягодами, м'ясом і рибою, читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, чому в Україні злетіли ціни на помідори, а також розповідали, що очікує водіїв на АЗС, і якими будуть ціни на бензин незабаром.