Выше довоенных или ниже плинтуса? Что будет с ценами на квартиры в ближайшее время

Что будет с ценами на квартиры после "размораживания" рынка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине правительство открыло возможность снова заключать сделки на рынке недвижимости, что, безусловно, может повлиять на стоимость жилья.
Эксперты "Сегодня" рассказали чего ждать от цен на жилье в первые недели после того, как заработает рынок недвижимости.
По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрия Питы, тенденции здесь будут повторять ситуацию на рынке аренды.
Наибольший спрос будет в западных и центральных областях страны, там цена может возрасти до 10% от довоенного уровня.
"Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах как Киев, Одесса и Днепр цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – прогнозирует Юрий Пита.
Что будет в Киеве?
В столице, по мнению эксперта, цены на жилье бюджетного сегмента просели меньше всего , а вот на квартиры от 50 тысяч долларов могут существенно упасть.
Продажа жилья в Ирпене
Сразу после снятия запрета на продажу недвижимости люди бросились продавать жилье у пострадавших от российских оккупантов. Бучи и Ирпени.
В Ирпене цены в основном не превышают 60 тысяч долларов (примерно 1 764 312 грн), однако есть и варианты 100 тысяч долларов (2940520 грн).
За 43 тысячи долларов (1 264 423 грн) можно приобрести двухкомнатное жилье на 60 м кв, однако оно не имеет ремонта.
В Буче предложений гораздо меньше, и цены ниже. Самый дорогой вариант на 3 мая – двухкомнатная квартира на 60 м кв. с дизайнерским ремонтом, за нее просят 88,5 тысячи долларов (2 602 360 грн).
"Сегодня" также писали, как цены за аренду квартир стали поводом для спекуляций и рассказывали, нужно ли платить за придомовую территорию во время войны.