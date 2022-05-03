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Развязали руки владельцам жилья: за сколько в Ирпене и Буче продают квартиры

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 09:13
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Рассказываем, за сколько люди готовы продавать квартиры в Ирпене и Буче после разрешения Кабмина
В Буче и Ирпене люди продают квартиры
В Буче и Ирпене люди продают квартиры / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более двух месяцев доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество был закрыт. Недавно Кабинет Министров открыл доступ к нему, и теперь, хоть и с определенными ограничениями, нотариусы могут оформлять процедуру купли-продажи недвижимости.

"Сегодня" проверили, что происходит на этом рынке в Ирпене и Буче и рассказывают, какие цены владельцы устанавливают на жилье в этих городах.

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Ирпень

В течение недели, с тех пор как реестр открыли, появились десятки новых объявлений о продаже квартир. Мы просмотрели самые новые. Преимущественно цены не превышают 60 000 долларов (примерно 1 764 312 грн). Однако есть и варианты по 100 000 долларов (2 940 520 грн).

К примеру, однокомнатную квартиру на 42 м кв. продают за 57 000 дол. (1 676 096 грн). В то время как с такой же площадью, но двухкомнатную, продают за 70 000 дол. (2 058 364 грн).

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Значительно дешевле – за 43 000 дол. (1 264 423 грн) – есть двухкомнатное жилье на 60 м кв. Однако у него нет ремонта. Есть вариант и за 30 900 дол. (908 620 грн). Это однокомнатная квартира общей площадью 25 м кв.

Буча

В этом городе предложений гораздо меньше, и цены ниже. Самый дорогой вариант на 3 мая – двухкомнатная квартира на 60 м кв. с дизайнерским ремонтом. Продать ее готовы за 88 500 дол. (2 602 360 грн).

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За 44 500 дол. (1 308 531 грн) продают однокомнатную квартиру на 31 м кв. Квартиру-студию на 20 м кв. владельцы предлагают за 18 500 дол. (543 996 грн). А трехкомнатную на 78 м кв. за 45 990 дол. (1 352 345 грн).

Что будет с ценами на жилье теперь

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в первые недели после заработки рынка недвижимости тенденции будут повторять ситуацию на рынке аренды. Наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

"В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут возрасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах Как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня", – прогнозирует Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

На рынке жилья столицы, по мнению эксперта, меньше всего просядут цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 000 долларов могут подешеветь больше.

Мы также писали, что в Киеве стали активно продавать жилье. Цены достаточно неоднородны. Есть варианты как за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так и вдвое дороже – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Соответственно, условия у них тоже разные. За сколько и с какими условиями можно купить квартиру в столице, читайте здесь.

Мы также писали, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине сменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли. Где теперь выгодно арендовать коммерческую недвижимость читайте в нашем материале.

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