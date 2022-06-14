Выхода нет? Клиенты Ощадбанка на временно оккупированных территориях остались без денег

Украинцы на временно оккупированных территориях не могут снять деньги с карт / Фото: Getty Images, delo.ua, Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанка рассказал, что на временно оккупированных территориях не работают ни отделения банков, ни банкоматы. Люди остались без средств к существованию.

Об этом мужчина сообщил в отзыве на сайте "Минфин".

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По его словам, до недавнего времени граждане снимали наличку очень сомнительным образом: переводили деньги на карточку тому, у кого есть гривни, и получали сумму с "комиссией" от 5 до 10%.

"Люди прибегали к такому способу снятия наличных, поскольку другого выхода не было", – объяснил украинец.

В некоторых магазинах есть возможность купить еду с использованием банковской карты, но далеко не в каждом. Многие товары там сейчас тоже в дефиците.

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Недавно на временно оккупированных территориях исчезла мобильная связь, роуминг не работает. А без SMS подтверждения даже те, у кого еще остались деньги на карточках, не могут их снять.

Учитывая ситуацию, представителей Ощадбанка просят ввести возможность получения подобных подтверждений по Viber. Таким образом, многие могли бы снять наличные и купить еды.

Что ответили в банке?

В Ощадбанке отметили, что полностью понимают сложность ситуации жителей временно оккупированных территорий и ищут возможные способы, чтобы помочь.

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В то же время в финансовом учреждении отметили, что отправка одноразовых сообщений в Viber технически невозможна.

Воровство с карт ПриватБанка

Другая проблема возникла у клиентов ПриватБанка – у многих начали отдаленно воровать деньги с Приват24. Мошенники заходят на профиль пользователей и переводят деньги на другие карты. Интересно, что процедуру списания осуществляют моментально.

Больше всего людей возмущает в этой ситуации, что финансовое учреждение не требует подтверждения перевода, даже на большие суммы, несмотря на то, что в таких случаях мошенники используют не финансовый номер клиента, а совсем другое устройство и номер телефона.

Часто списывают деньги не только с гривневых, но и с валютных счетов. Злоумышленники могут добраться даже до кредитных и виртуальных карт.

В ПриватБанке отмечают, что для совершения операций в Приват24 нужно иметь не только доступ к аккаунту, но и знать финансовый номер, пароль и ПИН-код банковской карты. Чтобы вернуть деньги, нужно написать заявление в полицию и дождаться решения суда, только после этого потерянное смогут перечислить на счет клиента.

"Сегодня" ранее писали, что в ПриватБанке объявили о начале осуществления выплат украинцам по совместному проекту Международного комитета Красного Креста и Минсоцполитики. Узнайте, как получить денежную поддержку гражданам Украины в Румынии.