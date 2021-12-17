Вторую нить "Северного потока-2" начали заполнять газом

"Северный поток-2" подобрался еще ближе к запуску / Фото: Коллаж: Сегодня

Началось заполнение газом второй нити российского газопровода "Северный поток-2". Труба будет постепенно заполняться газом, пока не достигнет необходимого уровня давления.

Об этом сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG.

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"Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода", – отметили в компании.

В Германии заявили, что даже не рассчитают на запуск "Северного потока-2" в январе 2022 года. Об этом сказала официальный представитель Минэкономики Германии Cюзанне Унград и добавила, что газ пойдет по трубопроводу только тогда, когда будет полностью завершена эта сертификация.

Унград еще раз напомнила, что процесс сертификации был прерван до завершения создания дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации того участка газопровода, который находится на территории ФРГ и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

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После завершения создания этой компании, процедуру сертификацию возобновят.

Запуск "Северного потока-2"

Как рассказал "Сегодня" экономист Алексей Кущ, "Северный поток-2" уже давно стал консенсусом между основными геополитическими игроками. Даже для России, небольшое затягивания процесса может быть выгодно.

Главная нефтегазовая компания РФ "Газпром" может заработать на сверхвысоких биржевых ценах на голубое топливо и не только. Эксперт утверждает, что спотовые цены влияют и на долгосрочные контракты, в перспективе.

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"Учитывая объемы, которые "Газпром" продает в Европу по долгосрочным контрактам, он заработает от 30 до 40 миллиардов долларов, а себестоимость "Северного потока – 2" – это 6 миллиардов долларов", – заявил экономист.

Затяжную сертификацию прогнозирует и Вloomberg. По данным агентства, проект точно не запустят в ближайшие пол года.

"Сегодня" также писали, что глава МИД Австрии требует как можно скорее запустить "Северный поток-2", не смотря на отношения РФ и Украины. Мы также рассказывались, что говорит глава Министерства иностранных дел ФРГ о кремлевском проекте.