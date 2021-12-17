Другу нитку "Північного потоку-2" почати заповнювати газом

"Північний потік-2" підібрався ще ближче до запуску / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалося заповнення газом другої нитки російського газогону "Північний потік-2". Труба буде поступово заповнюватись газом, доки не досягне необхідного рівня тиску.

Про це повідомляє компанія-оператор трубопроводу "Nord Stream 2 AG".

Реклама

"Раніше по другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу", – зазначили в компанії.

Натрмість у Німеччині заявили, що навіть не розраховуть на запуск "Північного потоку-2" у січні 2022 року. Про це сказала офіційний представник Мінекономіки Німеччини Cюзанне Унград і додала, що газ піде по трубопроводу лише тоді, коли буде повністю завершено процей сертифікації.

Унград ще раз нагадала, що процес сертифікації був перерваний до завершення створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG для експлуатації тієї ділянки газопроводу, яка знаходиться на території ФРН і передачі їй основних активів і кадрових ресурсів.

Реклама

Після завершення створення цієї компанії процедуру сертифікацію відновлять.

Запуск "Північного потоку-2"

Як розповів "Сьогодні" економіст Олексій Кущ, "Північний потік-2" вже давно став консенсусом між основними геополітичними гравцями. Навіть для Росії невелике затягування процесу може бути вигідним.

Головна нафтогазова компанія РФ "Газпром" може заробити на надвисоких біржових цінах на блакитне паливо і не лише. Експерт стверджує, що спотові ціни впливають і на довгострокові контракти у перспективі.

Реклама

"З огляду на обсяги, які "Газпром" продає в Європу за довгостроковими контрактами, він заробить від 30 до 40 мільярдів доларів, а собівартість "Північного потоку – 2" – це 6 мільярдів доларів", – заявив економіст.

Затяжну сертифікацію прогнозує і Вloomberg. За даними агентства, проект точно не запустять у найближчі півроку.

"Сьогодні" також писали, що глава МЗС Австрії вимагає якнайшвидше запустити "Північний потік-2", не дивлячись на відносини РФ та України. Ми також розповідали, що каже голова Міністерства закордонних справ ФРН про кремлівський проект.