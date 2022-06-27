Россия впервые за сто лет объявила дефолт – Bloomberg

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических санкций США и ЕС, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.

"Объявление дефолта – это символическое событие. Российское правительство уже потеряло возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать у большинства стран", – заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио.

Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов. В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году.

Дефолт прогнозировали еще в мае

Как сообщал ранее Bloomberg, иностранные инвесторы так и не получили на свои счета выплаты от России за государственными облигациями 27 мая.

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Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.

Тогда у РФ фактически остается 30 дней: если в течение этого времени деньги не поступят на счета инвесторов, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Однако Минфин РФ утверждал, что свои обязанности выполнил, потому что перечислил деньги по выплатам 27 мая Национальному расчетному депозитарию. Однако вечером тот заявил, что средства на осуществление выплат были сняты со счета.

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Напомним, что война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как видно на примере зерна. Больше всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит голод.

Также мы писали, как России постоянно удается избегать реального дефолта.