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Дефолт наступит сегодня? Россия находится "в нескольких часах" от тотального краха

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 июня, 15:56
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Льготный период для пропущенных платежей России по облигациям истекает уже 26 июня
Сумма облигаций составляет около 100 миллионов долларов
Сумма облигаций составляет около 100 миллионов долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник утром, 27 июня, РФ обязана объявить дефолт, поскольку льготный период для ее пропущенных платежей по облигациям на сумму около 100 миллионов долларов, заблокированных из-за широкомасштабных санкций, истекает именно в этот день.

Об этом информирует Bloomberg.

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Как утверждает издание, официального заявления не будет, и Россия уже отрицает назначение.

"Но если инвесторы не получат свои деньги до установленного срока, в понедельник утром состоится дефолт, согласно документам облигаций", – отмечает издание.

Дефолт прогнозировали еще в мае

Как сообщал ранее Bloomberg, иностранные инвесторы так и не получили на свои счета выплаты от России за государственными облигациями 27 мая.

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Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.

Тогда у РФ фактически остается 30 дней: если в течение этого времени деньги не поступят на счета инвесторов, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Однако Минфин РФ утверждал, что свои обязанности выполнил, потому что перечислил деньги по выплатам 27 мая Национальному расчетному депозитарию. Однако вечером тот заявил, что средства на осуществление выплат были сняты со счета.

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Напомним, что война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как видно на примере зерна. Больше всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит голод.

Также мы писали, как России постоянно удается избегать реального дефолта.

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