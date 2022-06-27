Росія вперше за сто років оголосила дефолт – Bloomberg

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолтза своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США та ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період з виплати відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків за боргом в крайній термін вважається подією дефолту.

"Оголошення дефолту – це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості країн", – заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Під час фінансової кризи в Росії і обвалу рубля у 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів. Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії у 1918 році.

Дефолт прогнозували ще у травні

Як повідомляв раніше Bloomberg, іноземні інвестори так і не отримали на свої рахунки виплат від Росії за державними облігаціями 27 травня.

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Сума виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

Тоді у РФ фактично залишилося 30 днів: якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунки інвесторів, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Однак Мінфін РФ стверджував, що свої обовʼязки виконав, бо перерахував гроші за виплатами 27 травня Національному розрахунковому депозитарію. Однак увечері той заявив, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

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Нагадаємо, що війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як видно на прикладі зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує голод.

Також ми писали, як Росії постійно вдається уникати реального дефолту.