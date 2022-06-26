Дефолт настане сьогодні? Росія перебуває "в кількох годинах" від тотального краху

Пільговий період для пропущених платежів Росії за облігаціями закінчується вже 26 червня

Сума облігацій сягає близько 100 мільйонів доларів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок зранку, 27 червня, РФ зобовʼязана оголосити дефолт, оскільки пільговий період для її пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчується саме цього дня.

Про це інформує Bloomberg.

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Як стверджує видання, офіційної заяви не буде, і Росія вже заперечує призначення.

"Але якщо інвестори не отримають свої гроші до встановленого терміну, у понеділок вранці відбудеться дефолт, згідно з документами облігацій", - зазначає видання.

Дефолт прогнозували ще у травні

Як повідомляв раніше Bloomberg, іноземні інвестори так і не отримали на свої рахунки виплат від Росії за державними облігаціями 27 травня.

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Сума виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

Тоді у РФ фактично залишилося 30 днів: якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунки інвесторів, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Однак Мінфін РФ стверджував, що свої обовʼязки виконав, бо перерахував гроші за виплатами 27 травня Національному розрахунковому депозитарію. Однак увечері той заявив, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

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Нагадаємо, що війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як видно на прикладі зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує голод.

Також ми писали, як Росії постійно вдається уникати реального дефолту.