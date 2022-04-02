Vodafone сделал бесплатной услугу для украинцев, которых принудительно вывезли в Россию или Беларусь

Vodafone сделал бесплатной еще одну услугу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Российский агрессор насильно или обманом вывозит людей с временно оккупированных территорий в Россию или Беларусь. Там люди не могут связаться с родственниками и получить определенную помощь. Vodafone сделали для этих людей бесплатными звонки в украинские посольства в некоторых странах мира.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Что теперь доступно
Теперь для абонентов Vodafone стали бесплатными звонки из России и Беларуси на номера посольств Украины в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда.
Те украинцы, которые стали жертвами незаконных действий российского режима и желающие вернуться в Украину, могут бесплатно звонить на номера:
- посольства Украины в Эстонии +372 6015 835, +372 5887 4477;
- Латвии +371 2923 9262 (WhatsApp);
- Беларуси +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber);
- Грузии +995 595 08 22 88 (WhatsApp);
- Азербайджане +994 50 255 75 18 (WhatsApp);
- Казахстане +770 5755 6610 (WhatsApp, Viber);
- Китае +86 1370 1230647;
- Армении +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram);
- Литве +370 5233 0782, +370 6555 0194;
- Польше +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber) (консульство Украины в Гданьске +48 5834 606 90, +48 6076 543 33);
- Турции +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram).
Кроме того, принудительно переселенным украинцам оператор ежедневно будет предоставлять 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и стране пребывания и 30 исходящих SMS.
"ВНИМАНИЕ! В случае невозможности связаться с дипломатическими учреждениями по указанным телефонам (телефонные линии могут быть перегружены из-за большого количества обращений) нужно направить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры. Все обращения будут оперативно и должным образом проработаны", – предупредили в компании.
Как украинцам сэкономить на связи
Ранее мы рассказывали, какие акции и скидки предлагаются украинскими мобильными операторами во время войны. Kyivstar, Vodafone и lifecell сделали бесплатными некоторые услуги, а на некоторые ввели скидки.
Подробно об акциях каждого из этих мобильных операторов читайте в нашем материале.
Также мы рассказывали, какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые, и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских переселенцев.