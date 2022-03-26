Хватит ли 100 грн? Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые выгодные

Во время войны украинские мобильные операторы разрешили своим клиентам бесплатно пользоваться некоторыми услугами, или же упростили определенные условия пользования ими. Мы уже разбирались, какие вообще цены у украинских операторов.
Теперь "Сегодня" расскажут, какие из этих тарифов самые низкие, и что в них предлагают.
Kyivstar
Самый дешевый тариф этого оператора – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.
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Тариф предлагает:
- 100 МБ мобильного интернета;
- когда мегабайты использованы, пакет со 100 МБ будет стоить 10 грн;
- не снимаются мегабайты при пользовании соцсетями;
- безлимитные звонки в сети Kyivstar;
- 50 SMS по Украине;
- когда SMS использованы, пакет из 10 шт. по Украине будет стоить 3 грн, а из 10 шт. за границу – 10 грн.
Vodafone
Самый дешевый тариф этого оператора – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. В услугу входят:
- 6 ГБ мобильного интернета;
- безлимит на десятки приложений, какие именно – можно просмотреть по ссылке;
- 600 минут на звонки на все сети по Украине;
- 50 SMS на все мобильные сети по Украине.
lifecell
Самый дешевый тариф lifecell стоит 70 грн.
В него входит:
- 5 ГБ интернета;
- 250 минут на все мобильные номера по Украине, включая lifecell;
- когда эти минуты истекут, то автоматически подключается безлимит на звонки в lifecell.
Национальный роуминг
Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.
Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:
- название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
- национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
- тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
Также мы рассказывали, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей. Читайте и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.