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Хватит ли 100 грн? Какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые выгодные

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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26 марта, 11:40
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Рассказываем, за сколько денег предлагают свои услуги украинские мобильные операторы
Некоторые тарифы в Украине стоят меньше 100 грн
Некоторые тарифы в Украине стоят меньше 100 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинские мобильные операторы разрешили своим клиентам бесплатно пользоваться некоторыми услугами, или же упростили определенные условия пользования ими. Мы уже разбирались, какие вообще цены у украинских операторов.

Теперь "Сегодня" расскажут, какие из этих тарифов самые низкие, и что в них предлагают.

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Kyivstar

Самый дешевый тариф этого оператора – 75 грн. Как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

Тариф предлагает:

  • 100 МБ мобильного интернета;
  • когда мегабайты использованы, пакет со 100 МБ будет стоить 10 грн;
  • не снимаются мегабайты при пользовании соцсетями;
  • безлимитные звонки в сети Kyivstar;
  • 50 SMS по Украине;
  • когда SMS использованы, пакет из 10 шт. по Украине будет стоить 3 грн, а из 10 шт. за границу – 10 грн.

Vodafone

Самый дешевый тариф этого оператора – 120 грн. Он ориентирован на использование социальных сетей и различных мобильных приложений. В услугу входят:

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  • 6 ГБ мобильного интернета;
  • безлимит на десятки приложений, какие именно – можно просмотреть по ссылке;
  • 600 минут на звонки на все сети по Украине;
  • 50 SMS на все мобильные сети по Украине.

lifecell

Самый дешевый тариф lifecell стоит 70 грн.

В него входит:

  • 5 ГБ интернета;
  • 250 минут на все мобильные номера по Украине, включая lifecell;
  • когда эти минуты истекут, то автоматически подключается безлимит на звонки в lifecell.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

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Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

  • название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
  • национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
  • тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей. Читайте и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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