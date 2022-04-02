Vodafone зробив безкоштовною послугу для українців, яких примусово вивезли до Росії чи Білорусі

Vodafone зробив безкоштовною ще одну послугу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Російський агресор силоміць чи обманом вивозить людей з тимчасово окупованих територій до Росії чи Білорусі. Там люди не можуть зв'язатися з родичами та отримати певну допомогу. Vodafone зробили для цих людей безкоштовними дзвінки до українських посольств у деяких країнах світу.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Що тепер доступно

Відтепер для абонентів Vodafone стали безкоштовними дзвінки із Росії та Білорусі на номери посольств України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Ті українці, які стали жертвами незаконних дій російського режиму та бажають повернутися до України, можуть безкоштовно телефонувати на номери:

посольства України в Естонії +372 6015 835, +372 5887 4477;

Латвії +371 2923 9262 (WhatsApp);

Білорусі +375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber);

Грузії +995 595 08 22 88 (WhatsApp);

Азербайджані +994 50 255 75 18 (WhatsApp);

Казахстані +7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber);

Китаї +86 1370 1230 647;

Вірменії +374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram);

Литві +370 5233 0782, +370 6555 0194;

Польщі +48 698 608 837 (WhatsApp, Viber) (консульство України в Гданську +48 5834 606 90, +48 6076 543 33);

Туреччині +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Крім того, примусово переселеним українцям оператор щоденно надаватиме 30 безкоштовних хвилин для вхідних і вихідних дзвінків в Україну та в країні перебування і 30 вихідних SMS.

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"УВАГА! У разі неможливості сконтактувати з дипломатичними установами за вказаними телефонами (телефонні лінії можуть бути перевантажені через велику кількість звернень) потрібно направити повідомлення електронною поштою або через зазначені в контактах месенджери. Всі звернення будуть оперативно та належним чином опрацьовані", – попередили в компанії.

Як українцям зекономити на зв'язку

Раніше ми розповідали, які акції та знижки пропонують українські мобільні оператори під час війни. Kyivstar, Vodafone та lifecell зробили безкоштовними деякі послуги, а на деякі запровадили знижки.

Детально про акції кожного з цих мобільних операторів читайте у нашому матеріалі.

Також ми розповідали, які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші, та про те, що в Європі мобільні оператори запровадили безкоштовні послуги для українських переселенців.