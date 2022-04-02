Как украинцам сэкономить на связи – что предлагают мобильные операторы

Рассказываем, какие акции и скидки предлагают украинские мобильные операторы во время войны

Некоторые услуги от мобильных операторов стали бесплатными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения мобильные операторы в Украине ввели некоторые изменения в предоставлении своих услуг. В частности, некоторые из них стали бесплатными. А некоторые просто снизились в цене.

"Сегодня" рассказывают, какие акции от Kyivstar, Vodafone и lifecell доступны для украинцев.

Реклама

Kyivstar

Этот мобильный оператор сначала открыл бесплатный доступ к Киевстару ТВ для абонентов всех телеком операторов. Впоследствии в компании объявили, что общаться можно без пополнения счета и оплаты тарифа. Для бизнес-клиентов начали действовать повышенные кредитные лимиты.

Еще одна бесплатная услуга от Kyivstar – сервис Star.Docs для бизнеса и организаций. Подробнее о ней мы писали в материале.

Абоненты Kyivstar, являющиеся медиками, находящимися в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, получили по 300 дополнительных минут для звонков на номера других операторов Украины. Также они имеют открытый доступ к безлимитному интернету на 30 дней от даты начисления.

Реклама

Украинцы, выехавшие за границу в одну из 9 стран Европы, смогут использовать мобильную связь по обычным украинским тарифам. Эти страны – Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва и Чехия.

Vodafone

24 февраля оператор объявил о предоставлении клиентам:

1 000 минут для звонков по Украине и внутри сети;

10 ГБ для доступа в Интернет.

Срок действия пакета составит 30 дней с момента подключения.

Реклама

Впоследствии для украинцев в этой сети отменили ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства. Как говорится в компании, "акция будет действовать до Победы Украины в войне".

Также отменена тарификация в рамках сервисов "ДіяTV", "ДіяРадіо" и приложения "Повітряна тривога".

Кроме того, клиентам предлагают услугу "Доступный роуминг", что действительна 30 дней и содержит:

400 МБ мобильного интернета;

60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и номера в стране пребывания.

Такая услуга действует в 27 странах, проверить их можно здесь.

Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитное пользование Skype, Viber, WhatsApp.

А украинцам, которых принудительно вывезли в Россию или Белорусь, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украине и стране пребывания и 30 исходящих SMS.

lifecell

Как и другие операторы, lifecell предоставили в бесплатное пользование на 30 дней с момента подключения 5 ГБ интернета и 30 минут на все мобильные и стационарные номера по Украине.

lifecell отменили какие-либо комиссии в рамках услуги "Дополнительные деньги", благодаря которой можно получить дополнительные средства на свой счет, и их вернуть позже.

Также 10 000 минут для звонков на все номера по Украине и 10 000 ГБ до 31 мая включительно дали медикам и военным.

До конца войны в Украине по 2 ГБ будут ежедневно начисляться клиентам для звонков, текстовых сообщений и отправки фото или видео в мессенджерах Viber, Telegram, Whatsapp, Skype и Signal.

Для украинцев в роуминге доступна услуга "Бесплатный BiP в роуминге". Это 100 МБ интернета на 30 дней для использования в мессенджере BiP и звонки на любые номера с помощью BiP Out. Действует в 86 странах, которые можно просмотреть здесь.

Бесплатной до завершения военного положения в Украине оказали услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, какие тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell самые дешевые, и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских переселенцев.