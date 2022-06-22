Вместо "ковидной тысячи" – задолженность: как клиентка ПриватБанка неудачно перевела деньги

Вместо перевода клиентка выявила задолженность на карточке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

28 февраля клиентка ПриватБанка решила перевести "ковидную тысячу", которую еще называют "Вовиной тысячей" через соответствующую инициативу президента Зеленского, в поддержку Вооруженных сил Украины.



Как рассказала женщина в отзыве на сайте "Минфин" 22 июня, баланс на карте "єПідтримки" стал нулевым, а впоследствии она вообще исчезла из меню.



"У меня еще есть зарплатная карточка ПриватБанка и "Универсальная", которой я никогда не пользовалась и из-за этого скрыла в меню, чтобы случайно не совершить с ней каких-то операций", – объяснила украинка.



Через несколько дней после перевода на счет армии клиентке пришло извещение о задолженности по карточке "Универсальная" в размере 1000 грн плюс проценты за два месяца.



"Сотрудница банка по телефону объяснила, что задолженность возникла из-за "покупки книг в интернете", – прибавила она.



Объяснение ситуации сотрудникам банка ничего не дали. Карточка "єПідтримки" в меню клиентки не показывается, информации о ней нет, а деньги списали из "Универсальной".

Что ответили в банке?

В службе поддержки ПриватБанка отреагировали на ситуацию и объяснили, что в профиле клиентки не видят операций по карточке "єПідтримка". Сама же карточка при этом есть и показывается в Приват24.



"В случае, если бы по карточке "єПідтримка" было зачисление 1000 грн и после того перевод этих средств на ВСУ, эта информация отображалась бы в выписке по карточке", – отметили в финучреждении.



Следовательно, резюмировали, что женщина, вероятно, случайно осуществила платеж в пользу ВСУ из карточки "Универсальная", и посоветовали ей пересмотреть выписку по карточке в приложении.

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ПриватБанк запускает сервис "Касса"

В ПриватБанке запустили новый сервис "Касса" для предпринимателей. Это программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах.

Сервис дает возможность просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). "Касса" сочетает онлайн-кабинет и приложение для расчетов за покупку-продажу товаров, оформления инкассации, внесения в кассу наличных денег для размена и другое.

Через онлайн-кабинет сервиса "Касса" можно регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу, следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализировать финансовые операции.

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"Сегодня" раньше рассказывали, как клиентов ПриватБанка массово атакуют мошенники, и писали, за что банк внезапно заблокировал карточку пенсионерки.