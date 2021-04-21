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В Украине застыл курс доллара, а евро все равно дорожает: официальный курс

21 апреля, 08:22

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 21 апреля, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,01 грн;
1 евро – 33,74 грн;
10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар доллар не изменился в цене после того, как в предыдущий банковский день пробил отметку в 28 гривен. А по итогам последней недели – с 14 по 21 апреля – гривня окрепла на копейку по отношению к американской валюте.

Курс евро продолжил расти. Евровалюта стала дороже еще на три копейки после роста сразу на 18 копеек днем ранее. Это максимальный курс с 1 марта.

Стоимость 10 российских рублей 21 апреля снизилась на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 20 апреля, доллар на межбанке подорожал на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,01/28,03 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 12 копеек в покупке и на 13 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,73/33,75 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

Опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

А о том, как не прогадать с депозитом, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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