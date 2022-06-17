В Украине появился новый вид мошенничества – как обманывают с паспортами

Украинцев предупредили об аферах с паспортами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинцев предупредили о мошенниках, которые предлагают "упрощенную" процедуру оформления документов.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Правоохранители настоятельно рекомендуют пользоваться услугами только официальных учреждений.
Из-за военного положения ситуация с оформлением биометрических паспортов довольно сложная, но сделать это в административных органах все же возможно. Правда, только в безопасных районах страны.
На самом деле, оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из трех учреждений:
- подразделении ГМС Украины;
- центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Мошенники и ПриватБанк
Финучреждение ранее также предупредило о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".
ПриватБанк уже обратился в правоохранительные органы, но фишинговые сайты все равно представляют опасность.
Через них украинцам рассылают сообщения с приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.
Когда пользователь переходит по встроенной ссылке, мошенники воруют и используют данные карт, которые ввели, для хищения средств с них.
"Сегодня" ранее писали, что на украинских переселенцев в Польше охотятся мошенники и рассказывали, как аферисты наживаются на войне.