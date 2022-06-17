В Україні з'явився новий вид шахрайства – як обманюють з паспортами

Українців попередили про афери з паспортами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців попередили про шахраїв, які пропонують "спрощену" процедуру оформлення документів

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Правоохоронці наполегливо рекомендують користуватися послугами лише офіційних установ.

Через воєнний стан ситуація з оформленням біометричних паспортів досить складна, але зробити це в адміністративних органах все ж таки можливо. Щоправда, тільки в безпечних районах країни.

Користуючись цією ситуацією, аферисти розміщують у Мережі оголошення про те, що можуть виступити так званими посередниками та пропонують оформити документи за "спрощеною" процедурою.

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Насправді, оформити біометричні паспорти можна лише особисто і лише в одній з трьох установ:

підрозділі ДМС України;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Шахраї та ПриватБанк

Фінустанова раніше також попередило про шахрайські сайти, які маскуються під сайт банку та портал "Дія".

ПриватБанк вже звернувся до правоохоронних органів, але фішингові сайти однаково становлять небезпеку.

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Через них українцям розсилають повідомлення з запрошенням скористатися фейковим ботом під виглядом отримання державної допомоги для ВПО.

Коли користувач переходить за вбудованим посиланням, шахраї крадуть і використовують дані карт, які ввели, для розкрадання коштів з них.

"Сьогодні" раніше писали, що на українських переселенців у Польщі полюють шахраї і розповідали, як аферисти наживаються на війні.