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В Украине изменят правила трудоустройства: Рада поддержала законопроект

Юлия Гаврилюк
21 сентября, 13:52
Документ призван урегулировать порядок заключения трудовых договоров и вопросы испытательного срока

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о трудовых отношениях / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договора, которые могут заключаться на срок до 5 лет. С их помощью также можно будет устанавливать права и обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения.

Об этом говорится в законопроекте № 5388, который одобрили в первом чтении в Верховной Раде.

Предлагается также предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора:

  • с лицом младше 18 лет;
  • с беременной женщиной;
  • сроком до 12 месяцев;
  • с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы;
  • в других случаях, предусмотренных законом.

244 депутата проголосовали за принятие документа в первом чтении. Из них – 214 депутатов от "Слуги народа", 13 – от "Голоса", 11 – от "Довіри", 4 – внефракционные.

"Принятие проекта акта снизит уровень бюрократизации трудовых отношений, уменьшит нагрузку на бизнес и способствовать легализации труда наемных работников", – говорится в пояснительной записке.

Проект закона:

  • вводит в Кодекс законов о труде статью, согласно которой индивидуальные трудовые договора могут заключаться на срок до 5 лет;

  • разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права и обязанности сотрудника, а также возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве;

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  • разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы;

  • отменяются обязательные графики отпусков – это тоже остается на усмотрение работодателя;

Также вводится прямая материальная ответственность за вред имуществу работодателя. Если компания понесла убыток из-за нарушений со стороны сотрудника, то она имеет право компенсировать потери за счет работника.

Безработица в Украине

В августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.

В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.

  • Напомним, что украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%. Выплаты будут зависеть от страхового стажа в процентах от средней заработной платы.
  • Чтобы прекратить отток кадров, Украине остается одно – создавать конкурентные условия труда и быта для своих граждан трудоспособного возраста.

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