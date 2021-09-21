В Украине изменят правила трудоустройства: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала за основу законопроект о трудовых отношениях / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине собираются разрешить индивидуальные трудовые договора, которые могут заключаться на срок до 5 лет. С их помощью также можно будет устанавливать права и обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения.
Об этом говорится в законопроекте № 5388, который одобрили в первом чтении в Верховной Раде.
Предлагается также предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора:
- с лицом младше 18 лет;
- с беременной женщиной;
- сроком до 12 месяцев;
- с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы;
- в других случаях, предусмотренных законом.
244 депутата проголосовали за принятие документа в первом чтении. Из них – 214 депутатов от "Слуги народа", 13 – от "Голоса", 11 – от "Довіри", 4 – внефракционные.
"Принятие проекта акта снизит уровень бюрократизации трудовых отношений, уменьшит нагрузку на бизнес и способствовать легализации труда наемных работников", – говорится в пояснительной записке.
Проект закона:
вводит в Кодекс законов о труде статью, согласно которой индивидуальные трудовые договора могут заключаться на срок до 5 лет;
разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права и обязанности сотрудника, а также возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве;
разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы;
отменяются обязательные графики отпусков – это тоже остается на усмотрение работодателя;
Также вводится прямая материальная ответственность за вред имуществу работодателя. Если компания понесла убыток из-за нарушений со стороны сотрудника, то она имеет право компенсировать потери за счет работника.
Безработица в Украине
В августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.
В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.
В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.
В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.
- Напомним, что украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%. Выплаты будут зависеть от страхового стажа в процентах от средней заработной платы.
- Чтобы прекратить отток кадров, Украине остается одно – создавать конкурентные условия труда и быта для своих граждан трудоспособного возраста.