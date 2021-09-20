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Выплаты безработным украинцам хотят сократить: что повлияет на размер пособия

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
20 сентября, 12:40
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Сейчас неработающие граждане получают выплаты, которые рассчитываются исходя из трудового стажа
В Украине хотят урезать пособия по безработице
В Украине хотят урезать пособия по безработице / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%. Выплаты будут зависеть от страхового стажа в процентах от средней заработной платы.

Об этом говорится в законопроекте № 6067.

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Как хотят высчитывать размер пособия:

  • до пяти лет стажа – 50% средней зарплаты;
  • от пяти до 15 лет – 60%;
  • от 15 до 25 лет – 70%;
  • более 25 лет – 80%.

В то же время безработные, у которых стаж за последний год составил 6 месяцев, получат минимальный размер пособия, а вот если в течение 18 месяцев перед безработицей страховой стаж украинца составлял ровно год – размер выплаты могут привязать к трудовой выслуге лет.

Как сейчас в Украине высчитывается размер пособия

Украинцы получают выплаты, которые рассчитываются исходя из трудового стажа:

  • до двух лет – 50%;
  • от двух до шести лет – 55%;
  • от шести до 10 – 60%,
  • от 10 лет – 70%.
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Однако размер выплат меняется в зависимости от периода безработицы. Каждые 90 календарных дней он уменьшается на 10%.

Безработица в Украине

В августе в Украине официально зарегистрированы 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных украинцев больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

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В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.

В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.

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