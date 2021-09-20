Выплаты безработным украинцам хотят сократить: что повлияет на размер пособия

Украинцам со страховым стажем 10-15 лет будут уменьшать размер пособия по безработице на 10%. Выплаты будут зависеть от страхового стажа в процентах от средней заработной платы.
Об этом говорится в законопроекте № 6067.
Как хотят высчитывать размер пособия:
- до пяти лет стажа – 50% средней зарплаты;
- от пяти до 15 лет – 60%;
- от 15 до 25 лет – 70%;
- более 25 лет – 80%.
В то же время безработные, у которых стаж за последний год составил 6 месяцев, получат минимальный размер пособия, а вот если в течение 18 месяцев перед безработицей страховой стаж украинца составлял ровно год – размер выплаты могут привязать к трудовой выслуге лет.
Как сейчас в Украине высчитывается размер пособия
Украинцы получают выплаты, которые рассчитываются исходя из трудового стажа:
- до двух лет – 50%;
- от двух до шести лет – 55%;
- от шести до 10 – 60%,
- от 10 лет – 70%.
Однако размер выплат меняется в зависимости от периода безработицы. Каждые 90 календарных дней он уменьшается на 10%.
Безработица в Украине
В августе в Украине официально зарегистрированы 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных украинцев больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.
В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.
В Нацбанке прогнозируют повышения до конца 2021 года. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики.
В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.