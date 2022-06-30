В Украине будут выплачивать помощь по еще одной программе: кто может получить

Украинцам дадут материальную помощь от эстонского совета по делам беженцев и Запорожского благотворительного фонда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Для украинцев заработает еще одна программа материальных выплат для граждан, пострадавших от войны с Россией. Финансировать ее будет эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд "Еднисть".
Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда.
Украинцам будут выплачивать пособие в размере 2 тыс.220 грн на одного человека на 1 или 3 месяца (зависит от того, из какой вы области). Деньги предоставляют максимум на пятерых членов семьи.
Отмечается, что на финансовую помощь могут рассчитывать жители 12 областей Украины, а имено:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черкасской;
- Черниговской.
При этом деньги, в первую очередь, получат такие категории населения:
- семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;
- семьям, полностью потерявшим жилье или жилье которых испытали значительные разрушения;
- людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;
- одинокой матери/отцу с несовершеннолетними детьми;
- семьям с новорожденными детьми;
- беременным и женщинам, кормящим новорожденных;
- малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
- пожилым людям.
Что делать, чтобы получить помощь?
Нужно позвонить в колл-центр по бесплатному номеру: 0-800-334-056. Офис работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Потом нужно ввести номер, который будет соответствовать вашей области проживания до войны:
- 1. Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;
- 2. Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;
- 3. Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;
- 4. Днепропетровская, Луганская и Харьковская.
В ходе звонка консультант проведет оценку уязвимости и если вам будет одобрена материальная помощь, ваш номер телефона отберут в базу данных.
Получив подтверждения от консультанта, что ваш номер есть в базе данных, нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.
После финального подтверждения средства перекажут на указанный вами банковский счет. Статус заявки можно проверить здесь.
Как помогают украинцам в Польше
Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплачивает украинцам в Польше по 700 злотых (около 4,5 тыс. грн) и 600 злотых (3,8 тыс. грн) – на каждого другого члена семьи.
Программу финансовой помощи разработали для поддержки украинцев, которые уехали в Польшу из-за нападения России на Украину.
Подавшие заявку на финансовую помощь получат выплату в размере 700 злотых на человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплаты будут проводить не менее трех месяцев.
"Сегодня" раньше писали, как переселенцы в Украине могут оформить статус ВПЛ и получение выплат в приложении "Дія", а также рассказывали, кто из украинцев может получить по 2,4 тыс. долларов.