В Україні виплачуватимуть допомогу за ще однією програмою: хто може отримати

Українцям нададуть матеріальну допомогу від естонської ради у справах біженців та Запорізького благодійного фонду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців запрацює ще одна програма матеріальних виплат для громадян, які постраждали від війни з Росією. Фінансуватиме її естонська рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд "Єдність".

Про це повідомляється на сайті благодійного фонду.

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Українцям виплачуватимуть допомогу у розмірі 2,2 тис. грн на одну особу на 1 або 3 місяці (залежно від того, з якої ви області). Гроші надають максимум на п'ятьох членів сім'ї.

Зазначається, що на фінансову допомогу можуть розраховувати мешканці 12 областей України, а саме:

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Київської;

Кіровоградської;

Луганської;

Миколаївської;

Полтавської;

Сумської;

Харківської;

Черкаської;

Чернігівської.

При цьому гроші насамперед отримають такі категорії населення:

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сім'ям, які втратили годувальника внаслідок бойових дій;

сім'ям, що повністю втратили житло або житло яких зазнали значних руйнувань;

людям з інвалідністю чи тяжким станом здоров'я;

самотній матері/батькові з неповнолітніми дітьми;

сім'ям із новонародженими дітьми;

вагітним та жінкам, які годують новонароджених;

малозабезпеченим сім'ям із неповнолітніми дітьми;

людям похилого віку.

Що робити, щоб отримати допомогу?

Потрібно зателефонувати до кол-центру за безкоштовним номером: 0-800-334-056. Офіс працює щодня з 09:00 до 18:00. Потім потрібно ввести номер, який буде відповідати вашій області проживання до війни:

1. Донецька, Запорізька, Кіровоградська та Чернігівська;

2. Київська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська;

3. Житомирська, Одеська, Сумська та Черкаська;

4. Дніпропетровська, Луганська та Харківська.

Під час дзвінка консультант проведе оцінку вразливості і якщо вам буде схвалено матеріальну допомогу, ваш номер телефону відберуть до бази даних.

Отримавши підтвердження від консультанта, що ваш номер є у базі даних, потрібно заповнити онлайн-заявку за посиланням.

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Після фінального підтвердження кошти перекажуть на вказаний банківський рахунок. Статус заявки можна перевірити тут.

Як допомагають українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплачує українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4,5 тис. грн) та 600 злотих (3,8 тис. грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

Програму фінансової допомоги розробили для підтримки українців, які поїхали до Польщі через напад Росії на Україну.

Ті, хто подав заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на людину та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати будуть проводити не менше трьох місяців.

"Сьогодні" раніше писали, як переселенці в Україні можуть оформити статус ВПО та отримання виплат у додатку "Дія", а також розповідали, хто з українців може отримати по 2,4 тис. доларів.