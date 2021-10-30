Увольнения, новые правила и проверки – главное о бизнесе за неделю

Что пережил украинский бизнес за первые карантинные недели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За последнюю неделю для украинских бизнесменов было немало важных новостей и чтобы не искать их – "Сегодня" собрали для вас всю необходимую информацию.

"Принудительная" вакцинация

Уже с 1 ноября в Украине разрешено увольнять сотрудников, которые отказываются делать прививки от коронавируса и не имеют на это противопоказаний.

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Такое разрешение работодателям дает новый приказ Министерства здравоохранения №2153.

У некоторых людей это вызвало негодование, но юристы уверяют, что 7 статья Закона об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения даже обязывает работодателя увольнять в таких случаях работника на основаниях, предусмотренным законодательством.

Таким основанием является закон о защите населения от опасных инфекционных болезней, которой и есть коронавирус.

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Отказ от комплексной проверки

Украинские ФЛП могут отказаться от комплексной проверки, но только до 15 ноября.

Комплексная проверка осуществляется тогда, когда ФЛП за один год должны проверять несколько служб, они приходят в один день все вместе.

Но от такой проверки можно отказаться, нужно обратиться с письменным заявлением в Государственную регуляторную службу.

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Следует заметить, что это не освобождает от обязательных проверок и они будут проводиться каждым органом в отдельности.

Бизнес недоволен новыми ограничениями

Член Украинского совета бизнеса Елена Хотенко рассказала в эксклюзивном комментарии "Сегодня" о том, что владельцы бизнеса категорически недовольны новыми ограничениями и привилегиями для вакцинированных.

В частности, владельцы ФЛП не понимают, как проверять у людей сертификаты о вакцинации, если у них нет прав и инструментов для этого.

Прогнозируется, что в красных зонах, бизнес потеряет около 60-70% товаропотока в сфере услуг, общепита и непродовольственных товаров.

Поэтому предприниматели требуют уступок и помощи от власти, в том числе:

проводить экспресс-тесты и на основе их результатов пускать в магазины и кафе;

приравнять людей, переболевших COVID-19, к вакцинированным на 180 дней;

разрешить обслуживать людей, имеющих справку о невозможности прохождения вакцинации по состоянию здоровья.

Бизнес будут проверять по-новому?

Кабинет министров Украины предложил изменить процедуру налогового контроля и ввести электронные проверки.

Их суть состоит в том, что предпринимателей будут обязывать подавать в налоговые органы обязательную электронную отчетность, а за неподачу будут наказываться огромными штрафами.

В проекте закона отмечается, что штрафы могут доходить до 600 тыс. грн.

Если закон будет принят, новые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Фискализация ФЛП

Глава Налоговой службы Евгений Олейников рассказал, что 1 января 2022 года начнутся проверки предпринимателей, которые должны были установить регистраторы расчетных операций.

Олейников подчеркнул, что это коснется предпринимателей, которые не находятся на первой группе упрощенной системы налогообложения и совершают сделки, относящиеся к расчетным.

По словам главы Налоговой, сначала служба будет просто напоминать об установке кассовых аппаратов, а затем начнет применять контрольную функцию.

Раньше мы писали, что некоторые украинцы могут потерять работу из-за карантина.

А также рассказывали, что не весь малый бизнес сможет пережить эту волну коронавируса.