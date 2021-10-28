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СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

В Украине будут по-новому контролировать бизнес. Что изменится?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 16:37
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Аудит может помочь налоговой эффективно и быстро контролировать бизнес
Документ о налоговых проверках одобрили на заседании Кабинета министров
Документ о налоговых проверках одобрили на заседании Кабинета министров / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин предлагает изменить процедуру налогового контроля и внедрить в Украине электронные проверки. Предпринимателей могут обязать ежегодно подавать в налоговые органы обязательную отчетность. А за нарушение грозят огромные штрафы – до 600 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс по внедрению электронных проверок (е-аудита).

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Этот документ уже одобрили на заседании Кабинета министров в четверг, 28 октября. Инициатором законопроекта выступило Министерство финансов. Там ожидают, что принятие улучшит качество и результативность налогового контроля, а также уменьшит личные контакты между налогоплательщиком и контролирующим органом.

В законе прописано, что предприниматели должны подавать в органы ГНС достоверные данные о наличии и состоянии активов. Их будут принимать в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней после завершения налогового года.

За неподачу файла, или подачу неполного отчета, с недостоверными данными или ошибками, украинцам грозит:

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  • 100 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года – для крупных налогоплательщиков (по состоянию на октябрь-2021 это 600 тыс. грн);
  • 10 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года – для остальных налогоплательщиков, определенных ст. 180 Налогового кодекса, кроме самозанятых лиц (по состоянию на октябрь-2021 – 60 тыс. грн).

Если закон примут, то уже с 01.01.2025 года дожны будут подавать такие данные, а остальные, определенные ст. 180 Налогового кодекса, с 01.01.2027 года.

Отметим, что аудит может помочь налоговой эффективно и быстро контролировать бизнес, а предприниматели при этом смогут в упрощенной форме подавать свою отчетность.

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