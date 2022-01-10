"Умные" квартиры и "городской дом": сколько стоит трендовое жилье в Украине

Хитом продаж — небольшие квартиры в домах старой застройки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения на современном этапе формируют тренды на рынке недвижимости. В этом году постепенно растет популярность как аренды, так и продажи смарт-квартир, а также таунхаусов.

"Сегодня" узнал, почему украинцы предпочитают именно такое жилье и что стало хитом продаж в конце 2021 года.

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"Умное" жилье

Смарт-квартиры довольно популярное жилье на современном этапе развития общества. Чем это вызвано? Современный человек, пребывая постоянно в круговороте своих дел, работы, учебы и т. д., жилье обычно использует для того, чтобы переночевать и принять душ (об этом говорят реалии).

Смарт-квартира представляет собой небольшую жилую площадь (примерно 20-35 квадратных метров), кухню и место для сна, которые фактически совмещены в одной комнате. Есть также небольшая прихожая и отдельная ванная комната.

Основные отличия таких небольших по площади квартир (часто их называют "умным" жильем) таковы:

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имеют все необходимое для комфортной жизни;

не требуют больших средств на обеспечение тепла в помещении (в целом на коммунальные услуги);

на первичном рынке жилья их цена значительно ниже, чем, например, за однокомнатную квартиру (что можно сказать и об аренде смарт-квартиры).

Эти и другие характеристики побуждают украинцев покупать или арендовать такое жилье, обычно касается это пар или людей одиноких, занимающихся, например, ІТ-бизнесом, или студентов.

В зависимости от наличия ремонта, оснащения квартиры, ее расположения и т. д. цена может отличаться, но в среднем стартует от 500 тысяч гривен (без ремонта) и от 1,5 млн грн (построенная). По данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать приблизительно за 600-700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц.

Таунхаус

Таунхаус — удобная и распространенная форма жилья, заимствованная из-за границы. В Европе и США уже давно практикуется строительство таких домов, относительно дешевых и комфортных по сравнению с многоквартирными.

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Планировка обычно стандартная: на первом этаже расположены гостиная, кухня и техпомещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, обычно используемый как зона для отдыха или под техпомещения.

Таунхаус выбирают:

когда желают жить ближе к природе, но в то же время нуждаются в социализации;

но в то же время нуждаются в когда необходим частный дом , но с определенным кругом людей для общения;

, но с определенным кругом людей для общения; обеспеченные молодые семьи (чаще всего покупают такое жилье) или иностранцы (обычно арендуют подобные дома).

Цены на таунхаусы разнятся в зависимости от расположения. Да, большинство расположено именно в пригороде. Связано это со стоимостью земли в черте города и вообще концепцией таких домиков.

Как видим на примере объявлений ЛУН о продаже таунхаусов, это в основном села, находящиеся недалеко от города (на картинке пример Киевской области).

/ Фото: скриншот

В цену таунхауса заложена стоимость миниатюрного участка и подвод коммуникаций. Однако такой участок очень маленький, для клумб или деревьев места будет недостаточно.

Хит продаж в конце 2021 года

Украинцы в поисках недорогого жилья сделали упор на вторичный рынок. Более трети спроса занимают недорогие однокомнатные квартиры. По данным Today.ua, хитом продаж к концу прошлого года стали небольшие квартиры в домах старой застройки.

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользуется жильем в сегменте стоимости от 50 до 70 тысяч долларов. На него приходится 37% общего спроса.

Стали очень популярными самые дешевые квартиры по цене до 30 тысяч долларов. Они составляют 34% спроса. Причем спрос на них вырос на 8% в сравнении с 2020 годом. Наиболее популярны сейчас небольшие однокомнатные квартиры площадью до 35 квадратных метров в домах старой застройки.

В этот список можно добавить и переоборудованное в смарт-квартиры жилье (с соответствующим ремонтом).

Налог на недвижимость повысился

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы. Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2022 год", минимальная заработная плата установлена в размере 6500 грн, а прожиточный минимум для трудоспособного человека — 2481 грн.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% минимальной зарплаты. По формуле: 6500 * 1,5% = 97,5.

Потому в этом году налог на недвижимость будет 97,5 грн за 1 кв. м.

Раньше мы рассказывали, как изменились цены на вторичном рынке недвижимости за 2021 год, а также писали, какие квартиры будут искать украинцы в 2022 году.