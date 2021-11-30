"Укрпочта" отказалась принимать посылку из-за надписи на коробке – что их возмутило

“Укрпочта" отказалась принимать посылку у клиента / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент "Укрпочты" рассказал забавную историю, которая произошла в отделении. Сотрудники почтового оператора отказались отправлять посылку его знакомой, так как она была упакована в коробку с логотипом "Новой почты".

Об этом мужчина написал на странице Facebook.

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"Вот например сегодня, в отделении 76006, отказали принять посылку. Почему? А потому, что упакована она была в коробку от ... здесь людям со слабыми нервами просьба держаться... "Новой почты"! Так и сказали: "Мы это не возьмем, потому что это наши конкуренты! Упакуйте в нашу коробку!", – рассказывает мужчина.

Пользователь пожалел, что не видел этого лично, однако отметил, что после долгих разъяснений девушки посылку у нее все же приняли.

"Также надеюсь, что это не было выполнением инструкции руководства компании (не брать коробки от конкурентов), а искренним и мужественным проявлением собственной инициативы со стороны верного солдата "Укрпочты", – пошутил украинец.

Мужчина также подчеркнул, что они не покупают лишних новых коробок из-за неэкологичности такого явления, ведь дома лежит куча старых.

Что ответили в "Укрпочте"?

Сотрудники службы поддержки отреагировали на сообщение возмущенного пользователя и заявили, что это является нарушением закона о рекламе, так как на упаковке указан товарный знак другой компании.

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"Собственник товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться им, а также запрещать его использование третьим лицам. Никто не может использовать охраняемый товарный знак без разрешения его владельца", – пишет представительница службы поддержки.

По ее словам, если чужой товарный знак будет использоваться в рекламе без разрешения правообладателя – это будет нарушением исключительных прав и может влечь за собой гражданско-правовую ответственность.

То есть, используя коробку с чужим логотипом, работники отделения рекламируют другую компанию без разрешения владельца.

"Укрпочта" меняет тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации в принудительном порядке требует от "Укрпочты" повысить тарифы, а от "Новой почты" несколько снизить.

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Так, с 1 декабря 2021 года цены на пересылку разных видов отправления возрастут в среднем на 15%.

А вот "Новая почта" пока не объявляла изменения тарифов и только сделала скидку на пользование почтаматами до конца текущего года.

Раньше мы писали, как будет работать "Укрпочта" в красной зоне и сообщали, что почтовый оператор теперь принимает электронные паспорта в приложении "Дія".