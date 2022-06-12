Украинки в Польше очень нужны: на какую специальность возник повышенный ажиотаж

Украинок активно берут на работу в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше в последнее время существенно вырос спрос на медсестер, сейчас количество вакансий на рынке превышает количество соискателей.

Как пишет Radio Poland, в Западно-Поморском воеводстве особенно сложная ситуация, которая в перспективе будет ухудшаться.

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Средний возраст польской медсестры – от 51 до 60 лет. Через несколько лет треть из 10 тыс. работниц уйдет на пенсию, а заменить их будет некому. Все больницы в воеводстве готовы принимать на работу новых медсестер. Аналогичная ситуация и с профессией акушера.

Спрос на украинок

По словам представителя воеводской больницы в Щецине Томаша Овсика-Козловского, сейчас на эту работу устраиваются в основном украинские женщины, работавшие медсестрами на Родине.

Они получают официальную работу как "лица, оказывающие сестринскую помощь". Дальше каждая украинка должна получить условное право на то, чтобы работать в сфере здравоохранения. Когда разрешения им будут предоставлены, женщин переоформят как медсестер.

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Наплыв украинских медсестер в Польшу из-за войны частично решает проблему Западнопоморского воеводства, однако нехватка кадров все еще дает о себе знать, и вакансий на рынке немало.

Денежная поддержка украинцев в Румынии

Украинцы, вынужденные выехать в Румынию в связи с войной, могут рассчитывать на денежную поддержку. Предоставляют ее от местной организации Красного Креста.

Финансирование выплачивают нескольким категориям переселенцев – это социально незащищенные граждане, в частности многодетные семьи, люди с инвалидностью и старше 60 лет, беременные, люди, не имеющие доступа к медобслуживанию и т.д.

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Чтобы получить помощь, необходимо оформить заявку в приложении Красного Креста. Следует указать свои персональные данные и номер своей карты в ПриватБанке, Сбербанке, А-банке или Monobank. Когда заявку подтвердят, семья сможет в течение трех месяцев получать по 110 евро (3442 грн.) на каждого человека.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине обещают компенсировать гражданам все расходы на ремонт жилья, которое было повреждено в результате российского вторжения В то же время в приложении "Действие" ввели функцию растаможка автомобиля.