Українки в Польщі дуже потрібні: на яку спеціальність виник підвищений ажіотаж

Українок активно беруть на роботу в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Польщі останнім часом значно зріс попит на медсестер, нині кількість вакансій на ринку перевищує кількість шукачів роботи.

Як пише Radio Poland, у Західнопоморському воєводстві особливо складна ситуація, яка в перспективі буде погіршуватися.

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Середній вік польської медсестри – від 51 до 60 років. За кілька років третина з 10 тис. працівниць піде на пенсію, а замінити вибулих не буде кому. Всі лікарні у воєводстві готові брати на роботу нових медсестер. Аналогічна ситуація і з професією акушера.

Попит на українок

За словами речника воєводської лікарні в Щецині Томаша Овсіка-Козловського, нині на цю роботу влаштовуються здебільшого українські жінки, які працювали медсестрами у себе вдома.

Вони отримують офіційну роботу як "особи, що надають сестринську допомогу". Далі кожна українка повинна отримати умовне право на те, щоб працювати у сфері охорони здоров’я. Коли дозвіл їм нададуть, жінок переоформлять як медсестер.

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Наплив українських медсестер до Польщі через війну частково розв’язує проблему Західнопоморського воєводства, однак брак кадрів все ще дається взнаки, і вакансій на ринку чимало.

Грошова підтримка українців в Румунії

Українці, що змушені були виїхати до Румунії через війну, можуть розраховувати на грошову підтримку. Надають її від місцевої організації Червоного Хреста.

Допомогу виплачують кільком категоріям переселенців – це соціально незахищені громадяни, зокрема багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю та віком понад 60 років, вагітні, люди, що не мають доступу до медобслуговування тощо.

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Щоб отримати допомогу, потрібно оформити заяву в додатку Червоного Хреста. Слід вказати свої персональні дані та номер картки у ПриватБанку, Ощадбанку, А-банку чи Monobank. Коли заявку підтвердять, сім’я зможе упродовж трьох місяців отримувати по 110 євро (3442 грн) на кожну людину.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні обіцяють компенсувати громадянам усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення. Водночас у застосунку "Дія" запровадили функцію розмитнення автомобіля.