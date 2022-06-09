Українцям пообіцяли компенсацію за ремонт житла – хто може її отримати

Розповідаємо, звідки будуть брати гроші на ремонт будинків та квартир українців

Українцям пообіцяли компенсацію на ремонт житла / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Українцям пообіцяли компенсувати усі витрати на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, найближчим часом Кабінет міністрів розпочне фіксацію завданих збитків. Компенсувати витрати будуть із заарештованих російських активів.

"Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", – зазначає прем’єр.

Також голова Уряду наголосив, що вже доручив Мінрегіону створити єдиний документ, де фіксуватимуть збитки у кожному окремому помешканні.

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Відбудова Київської області

До настання зими у регіоні, що постраждав від дій російських військ, планують звести 2,5 тис. нових будинків.

Загалом у області зруйновано близько 5 000 приватних будинків і перше, над чим почали працювати – складати акти руйнувань, чим займаються спеціальні комісії.

На ремонти дахів, вікон дверей тощо будуть використовувати 400 млн грн, однак ця сума недостатня і гроші будуть залучати з інших джерел.

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У одній з громад вже почали пілотний проєкт, і зводять одноповерхові приватні будинки. До 12 червня вже мають бути готові п'ять перших будинків. Про те, у скільки обійдеться цей проєкт і кому віддадуть нові помешкання, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше також писали, за яким планом відбудовуватимуть інші українські міста і розповідали, у яких областях країни вже відновилось активне будівництво житлових комплексів.