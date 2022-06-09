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Украинцам пообещали компенсацию за ремонт жилья – кто может ее получить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 10:18
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Рассказываем, откуда будут брать деньги на ремонт домов и квартир украинцев
Украинцам пообещали компенсацию на ремонт жилья
Украинцам пообещали компенсацию на ремонт жилья / Фото: Getty Images, Ukraine WOW, Коллаж: Сегодня

Украинцам пообещали компенсировать все расходы на ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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По его словам, в ближайшее время Кабинет министров начнет фиксацию нанесенного ущерба. Компенсировать расходы будут из арестованных российских активов.

"Сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации убытков, чтобы каждый, кто делает сейчас ремонт за свой счет, понимал – государство компенсирует расходы, как только наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы", – отмечает премьер.

Также глава правительства подчеркнул, что уже поручил Минрегиону создать единый документ, где будут фиксировать убытки в каждом отдельном доме.

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Восстановление Киевской области

До наступления зимы в пострадавшем от действий российских войск регионе планируют свести 2,5 тыс. новых домов.

В целом в области разрушены около 5 000 частных домов и первое, над чем начали работать – составлять акты разрушений, чем занимаются специальные комиссии.

На ремонты крыш, окон дверей и т.д. выделили 400 млн грн, однако эта сумма недостаточна и деньги будут привлекаться из других источников.

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В одной из общин уже начали пилотный проект и возводят одноэтажные частные дома. К 12 июня уже должны быть готовы пять первых домов. О том, во сколько обойдется этот проект и кому отдадут новые квартиры, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше также писали, по какому плану будут восстанавливать другие украинские города и рассказывали, в каких областях страны уже возобновилось активное строительство жилых комплексов.

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