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Работа во время войны есть: 10 специалистов, которых ищут больше всего в Украине

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 13:53
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Рассказываем, что изменилось на рынке труда в мае, и кого теперь ищут работодатели
Каким стал рынок труда в мае
Каким стал рынок труда в мае / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале полномасштабной войны на рынке труда произошел коллапс: компании остановили работу, люди потеряли свои места и заработки. Через три месяца часть предприятий заработала, а некоторые поняли, что восстановление невозможно, в то время как люди начали активно отзываться на вакансии.

Какие специалисты наиболее востребованы, где в Украине больше предложений и наименьшая конкуренция? Об этом "Сегодня" рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.

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Говорить о полноценном восстановлении рынка труда рано

Количество вакансий все еще гораздо меньше, чем до военного положения, при этом спрос на работу только растет. Проблемы также с заработком, поскольку компании не имеют возможности выплачивать полные зарплаты сотрудникам или давать бонусы.

И все же уже есть понимание, какие специалисты сейчас нужны работодателям. Следовательно, больше всего вакансий предлагают в таких сферах:

  • сфера продаж. От всех актуальных в мае вакансий на grc.ua эта сфера занимает 19,6%;
  • IТ, интернет и телеком. Доля вакансий от всех составляет 15,6%, за последние месяцы она постоянно увеличивается;
  • много вакансий есть для специалистов без опыта работы и студентов (10% от всех актуальных);
  • в сфере транспорта и логистики (8,1%);
  • для рабочего персонала (6,4%);
  • в сфере маркетинг, реклама и PR (5,6%);
  • медицины и фармацевтики (5,1%);
  • строительной отрасли (4,7%);
  • производства и сельского хозяйства (4,2%);
  • бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).

Все эти предложения были актуальны с начала военного положения. Кроме того, теперь становится все больше вакансий для строителей, инженеров, архитекторов. В целом по всем регионам страны список самых востребованных специалистов почти одинаков, хотя есть и нюансы.

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"В Киеве, который сегодня является безоговорочным лидером по количеству вакансий и уровню средней зарплаты, в топ-10 востребованных специалистов не попали медики и фармацевты, строители и рабочий персонал. С другой стороны, в Киеве немного больше вакансий, сравнивая с общеукраинской статистикой, для работников медиа, административного персонала и представителей высшего менеджмента", – объясняют аналитики.

Кому работу найти труднее всего?

Согласно данным за май, наименьшее предложение есть для таких специалистов:

  • страхователей;
  • юристов;
  • педагогов;
  • специалистов сфер автомобильного бизнеса, безопасности, закупок;
  • работников сферы HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты.

В каких регионах больше работы и высокая конкуренция

Аналитики отмечают, что Киев является лидером. Однако и работы становится все больше в западных регионах страны, потому что многие предприятия из-за боевых действий переехали туда.

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Статистика показывает, что больше всего вакансий предлагают в следующих регионах:

  • Киев (35,8% всех актуальных актуальных вакансий);
  • Львовская область (17,1%);
  • Днепропетровская область (8,5%);
  • Одесская область (3,4%);
  • Ивано-Франковская область (2,9%);
  • Черкасская область (2,9%).

А вот насчет конкуренции ситуация такова:

  • в Харьковской области в среднем 19 кандидатов на одну вакансию;
  • в Запорожской – 17;
  • в Одесской – почти 14 кандидатов на должность;
  • в Киевской – 13,4;
  • в Сумской – 11,1.

Самая маленькая конкуренция во Львовской области, где на одно рабочее место в среднем претендуют 1-2 кандидата.

Как сэкономить и подзаработать во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что один способ как сохранить свои деньги и даже получить небольшой доход – положить деньги на депозит. Другой – купить военные облигации. Читайте в нашем материале, какие условия есть для такого сбережения.

Мы также писали, что упростились условия получения статуса безработного, и украинцы теперь могут надеяться на новые суммы выплат.

Читайте и о том, что в Украине продолжают снижаться зарплаты из-за войны, и почему работать нужно только официально.

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