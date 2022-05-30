Работа во время войны есть: 10 специалистов, которых ищут больше всего в Украине

В начале полномасштабной войны на рынке труда произошел коллапс: компании остановили работу, люди потеряли свои места и заработки. Через три месяца часть предприятий заработала, а некоторые поняли, что восстановление невозможно, в то время как люди начали активно отзываться на вакансии.
Какие специалисты наиболее востребованы, где в Украине больше предложений и наименьшая конкуренция? Об этом "Сегодня" рассказали аналитики кадрового портала grc.ua.
Говорить о полноценном восстановлении рынка труда рано
Количество вакансий все еще гораздо меньше, чем до военного положения, при этом спрос на работу только растет. Проблемы также с заработком, поскольку компании не имеют возможности выплачивать полные зарплаты сотрудникам или давать бонусы.
И все же уже есть понимание, какие специалисты сейчас нужны работодателям. Следовательно, больше всего вакансий предлагают в таких сферах:
- сфера продаж. От всех актуальных в мае вакансий на grc.ua эта сфера занимает 19,6%;
- IТ, интернет и телеком. Доля вакансий от всех составляет 15,6%, за последние месяцы она постоянно увеличивается;
- много вакансий есть для специалистов без опыта работы и студентов (10% от всех актуальных);
- в сфере транспорта и логистики (8,1%);
- для рабочего персонала (6,4%);
- в сфере маркетинг, реклама и PR (5,6%);
- медицины и фармацевтики (5,1%);
- строительной отрасли (4,7%);
- производства и сельского хозяйства (4,2%);
- бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).
Все эти предложения были актуальны с начала военного положения. Кроме того, теперь становится все больше вакансий для строителей, инженеров, архитекторов. В целом по всем регионам страны список самых востребованных специалистов почти одинаков, хотя есть и нюансы.
"В Киеве, который сегодня является безоговорочным лидером по количеству вакансий и уровню средней зарплаты, в топ-10 востребованных специалистов не попали медики и фармацевты, строители и рабочий персонал. С другой стороны, в Киеве немного больше вакансий, сравнивая с общеукраинской статистикой, для работников медиа, административного персонала и представителей высшего менеджмента", – объясняют аналитики.
Кому работу найти труднее всего?
Согласно данным за май, наименьшее предложение есть для таких специалистов:
- страхователей;
- юристов;
- педагогов;
- специалистов сфер автомобильного бизнеса, безопасности, закупок;
- работников сферы HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты.
В каких регионах больше работы и высокая конкуренция
Аналитики отмечают, что Киев является лидером. Однако и работы становится все больше в западных регионах страны, потому что многие предприятия из-за боевых действий переехали туда.
Статистика показывает, что больше всего вакансий предлагают в следующих регионах:
- Киев (35,8% всех актуальных актуальных вакансий);
- Львовская область (17,1%);
- Днепропетровская область (8,5%);
- Одесская область (3,4%);
- Ивано-Франковская область (2,9%);
- Черкасская область (2,9%).
А вот насчет конкуренции ситуация такова:
- в Харьковской области в среднем 19 кандидатов на одну вакансию;
- в Запорожской – 17;
- в Одесской – почти 14 кандидатов на должность;
- в Киевской – 13,4;
- в Сумской – 11,1.
Самая маленькая конкуренция во Львовской области, где на одно рабочее место в среднем претендуют 1-2 кандидата.
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