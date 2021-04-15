Украинцев напугали свининой по 150 гривен: что происходит с ценами

Легальные производители мяса в Украине столкнулись с проблемами. Им не удается конкурировать даже с импортом, констатировали эксперты

В Украине началось предпасхальное повышение цен на мясо. И нынешние цены – еще не предел. По прогнозам фермеров, килограмм свинины вскоре будет стоить не менее 150 гривен. А затем подорожает и птица, выяснили корреспонденты "Сегодня".

Мясо в Украине уже подорожало по сравнению с другими продуктами. Дело в том, что его мало покупают. Считается, что в среднем за год человек должен съедать около 92 кг, но украинцы потребляют на 40% меньше. И в большинстве случаев это курятина, ведь она дешевле. А сейчас спрос на мясо уменьшился еще из-за Великого поста.

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Кроме того, легально производить свинину в Украине стало совсем невыгодно. Из-за уменьшения ставки НДС на свиней отечественные мясопроизводители не могут конкурировать даже с импортом.

В течение последних трех лет килограмм украинской свинины подорожал на 20 гривен. И эта накрутка, по словам экспертов, безосновательная.

"Это была переплата за ошибки, за фальсификации с кормами, с генетикой, которые имеют место в украинском свиноводстве. И эта проблема не решилась. Ее пытаются переложить на конечных покупателей – увеличением цены. Поэтому и выгоднее стало покупать импортное", – объяснил исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко.

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"Мы завозим и составляющие для колбас. Тугоплавковое сало везем из Польши. Теперь чтобы конкурировать на рынке цене, украинским мясопроизводителям предстоит привести себестоимость продукции к реальной", – добавил экономист Олег Пендзин.

Напомним, ранее мы сравнили цены на еду в Украине и других странах и выяснили, переплачивают ли украинцы за продукты.