Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Подорожает к Пасхе и майским: украинцев предупредили о взлете цен на мясо

9 апреля, 10:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Локдаун увеличит количество и без того популярных майских пикников, считают аналитики

Со следующей недели – с 12 по 18 апреля – в Украине будет дорожать свинина. Закупочные цены на свиней в живом весе могут достичь 43-44 грн за кг. Подорожание произойдет за счет того, что производители ждут повышенного спроса на мясо пред Пасхой и майскими праздниками. Именно с 12 марта мясокомбинаты начнут закупку сырья, которое будет реализовываться в этот период.

Реклама

Об этом говорится в прогнозе, который подготовили аналитики Ассоциации "Мясной отрасли".

"Увеличенный спрос на свинину будет наблюдаться на длинных выходных две недели подряд. Из-за карантина пикники на природе будут способствовать увеличению спроса на мясо для шашлыка", – считают эксперты.

Читайте также: Кабмин придумал, как снизить цены на сахар в Украине

В тренде
ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу

После передержки свиней в течение марта свиноводы смогут продавать свиней по более высоким ценам и увеличить заработки, добавили аналитики. Вырученные средства, по их мнению, лучше инвестировать в снижение себестоимости производства.

Реклама

Напомним, несмотря на подорожание еды, Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты. В продовольственной организации ООН (ФАО) едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки и куриные яйца.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены свиньи мясо свинина цены на продукты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почему
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почемуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять