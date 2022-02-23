Украинцам продают доллар по заоблачной цене – какой курс в обменниках

По сколько украинцам продают доллар в обменниках / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Обменники продают украинцам доллар по сумасшедшему курсу, в некоторых предложениях цена достигла 33 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные портала Finance.ua.

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Дешевле 30 грн купить наличный доллар вам не удастся, все предложения с валютой по 29 – 29,9 грн уже не актуальны.

Корреспондент "Сегодня" рассказал, что в киевских обменниках купить доллар меньше чем за 30 грн, вряд ли удастся, по крайней мере в центре.

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Однако сотрудники обменных пунктов отмечают, что сейчас никакого ажиотажного спроса на валюту нет, но он был в начале недели.

Что происходит с курсом на межбанке?

Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что 23 февраля гривня открыла межбанк сильным падением.

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Валюта начала торги со значениями 29,08/ 29,1 грн/долл. и откатилась к уровню 29,15 гривни за доллар.

По словам эксперта, давление на гривню сохраняется, а игроки рынка придирчиво следят за новостями об эскалации на Донбассе.

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, такой курс доллара мы наблюдаем из-за банальной паники на бирже.

Реальный курс, который соответствует состоянию украинской экономики, должен быть около 27 грн и никак не превышать отметку в 28 грн.

В связи с этим эксперт не советует покупать валюту сейчас, поскольку, приобретя ее по такой заоблачной цене, вы все равно проиграете.

Андрей Шевчишин прогнозирует, что в ближайшее время курс будет колебаться в диапазоне 29-29,3 гривни за доллар, а если фон будет негативным, гривня может выйти даже на отметку 29,5 гривни за доллар.

"Сегодня" также писали, что будет с банками в случае широкомасштабного вторжения РФ, и рассказывали, почему российские элиты начали стремительно терять целые миллиарды.